«Классная, но каблуки беспокоят»: звезда тверка станцевала в спортивных штанах и босоножках
Новосибирская звезда тверка Елена Яткина любит побаловать своих подписчиков чувственными видео. Свой новый ролик девушка записала во время тренировки по high heels (это танец на высоких каблуках).
- Немного медитации на ночь, - написала в посте со своим видео девушка.
Мнение подписчиков Елены о танце девушки разделились: одни поддерживают звезду тверку, а другие недоумевают по поводу ее наряда – спортивных штанов и босоножек на высоких каблуках.
- Лена, ты классная, но в кроссовках круче. А эти «ходули» не нужны, - советую одни.
- Лена, какая вы потрясающая, - восхищаются другие.
- Нравится ваш стиль, - обращаются к девушке третьи.
- Эти каблуки вызывают у меня беспокойство, - переживают четвертые.
Напомним, танцовщица Елена Яткина стала звездой интернета пять лет назад благодаря своим откровенным роликам: ее видео на песню Major Lazer «Watch out for this» набрало 175 миллиона просмотров.
Звезда тверка Елена Яткина станцевала в спортивных штанах и босоножках.
ИСТОЧНИК KP.RU