«Классная, но каблуки беспокоят»: звезда тверка станцевала в спортивных штанах и босоножках

СЕГОДНЯ 14:29 2019-04-04T14:43:22+03:00

Видео Елены Яткиной уже набрало более 37 тысяч просмотров

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Новосибирская звезда тверка Елена Яткина любит побаловать своих подписчиков чувственными видео. Свой новый ролик девушка записала во время тренировки по high heels (это танец на высоких каблуках).

- Немного медитации на ночь, - написала в посте со своим видео девушка.

Мнение подписчиков Елены о танце девушки разделились: одни поддерживают звезду тверку, а другие недоумевают по поводу ее наряда – спортивных штанов и босоножек на высоких каблуках.

- Лена, ты классная, но в кроссовках круче. А эти «ходули» не нужны, - советую одни.

- Лена, какая вы потрясающая, - восхищаются другие.

- Нравится ваш стиль, - обращаются к девушке третьи.

- Эти каблуки вызывают у меня беспокойство, - переживают четвертые.

Напомним, танцовщица Елена Яткина стала звездой интернета пять лет назад благодаря своим откровенным роликам: ее видео на песню Major Lazer «Watch out for this» набрало 175 миллиона просмотров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/701218" frameborder="0"></iframe> Звезда тверка Елена Яткина станцевала в спортивных штанах и босоножках.

ИСТОЧНИК KP.RU