2019-04-04T13:58:24+03:00
Общество

К следователям можно будет обратиться во ВКонтакте

Следственный комитет по Новосибирской области объяснил, как работает их группа в социальной сети
Александра БРУНЯ
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Как объяснили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области, поводы для обращения могут быть абсолютно разные.Как объяснили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области, поводы для обращения могут быть абсолютно разные.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В официальной группе Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области во ВКонтакте любой гражданин сможет задать интересующие его вопросы, причем в круглосуточном режиме.

Для этого необходимо написать сообщение в сообществе по ссылке.

Как объяснили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области, поводы для обращения могут быть абсолютно разные.

Например, вы можете узнать о порядке проведения проверок сообщений о преступлениях и расследовании уголовных дел, которые уже сейчас находятся в производстве следователей. Можно узнать о компетенции и подследственности органов Следственного комитета, о порядке подачи заявления о преступлениях. Также в сообщениях легко написать любую другую важную для ведомства информацию.

Все поступившие сообщения обрабатывают уполномоченные сотрудники следственного управления, а также к ним имеет доступ и руководитель следственного управления СК России по Новосибирской области Андрей Сергеевич Лелеко. Он помимо этого получает от подчиненных информацию о поступлении сообщений в режиме реального времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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