К следователям можно будет обратиться во ВКонтакте
В официальной группе Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области во ВКонтакте любой гражданин сможет задать интересующие его вопросы, причем в круглосуточном режиме.
Для этого необходимо написать сообщение в сообществе по ссылке.
Как объяснили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области, поводы для обращения могут быть абсолютно разные.
Например, вы можете узнать о порядке проведения проверок сообщений о преступлениях и расследовании уголовных дел, которые уже сейчас находятся в производстве следователей. Можно узнать о компетенции и подследственности органов Следственного комитета, о порядке подачи заявления о преступлениях. Также в сообщениях легко написать любую другую важную для ведомства информацию.
Все поступившие сообщения обрабатывают уполномоченные сотрудники следственного управления, а также к ним имеет доступ и руководитель следственного управления СК России по Новосибирской области Андрей Сергеевич Лелеко. Он помимо этого получает от подчиненных информацию о поступлении сообщений в режиме реального времени.
ИСТОЧНИК KP.RU