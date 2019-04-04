Андрей Травников: «Не возникает вопросов, почему форум «Городские технологии» имеет столь высокий статус»

СЕГОДНЯ 13:13 2019-04-04T13:13:57+03:00

Глава региона отметил, что представленные на форуме технологии могут быть успешно внедрены по всей Новосибирской области. Фото: правительство НСО

Губернатор подчеркнул, что специалистам Новосибирска есть чем поделиться с коллегами

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В Новосибирске проходит международная форум-выставка «Городские технологии». Сегодня ее посетил Андрей Травников, губернатор Новосибирской области и осмотрел выставку «Умный город».

— Не возникает вопросов, почему форум имеет статус межрегионального и международного. Ответ кроется в том, что современный мегаполис — весьма сложный и разноплановый механизм и организм, и многие общие сложные задачи невозможно решить без обмена опытом, идеями, решениями, — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что специалистам Новосибирска есть чем поделиться с коллегами.

— Этот форум — удачная площадка для распространения информации о новых технологиях, новых изобретениях новосибирских предприятий, полезной для представителей всех муниципальных образований региона, — подчеркнул Андрей Травников.

Глава региона отметил, что такие технологии, как информационные системы и движении транспорта, программы для контроля ЖКХ и другие могут быть успешно внедрены по всей Новосибирской области.

СПРАВКА КП

IV Международный форум-выставка «Городские технологии»

125 предприятий и организаций приняли участие

Направления

— инновационная энергетика

— система управления ЖКХ и «умный дом»

— безопасность в городе, строительство

— технологии и решения

— регулирование транспортных потоков

— дорожное строительство

— экология

— благоустройство

— искусственный интеллект и информационные технологии

— доступная среда

ИСТОЧНИК KP.RU