Андрей Травников: «Не возникает вопросов, почему форум «Городские технологии» имеет столь высокий статус»
В Новосибирске проходит международная форум-выставка «Городские технологии». Сегодня ее посетил Андрей Травников, губернатор Новосибирской области и осмотрел выставку «Умный город».
— Не возникает вопросов, почему форум имеет статус межрегионального и международного. Ответ кроется в том, что современный мегаполис — весьма сложный и разноплановый механизм и организм, и многие общие сложные задачи невозможно решить без обмена опытом, идеями, решениями, — отметил глава региона.
Он подчеркнул, что специалистам Новосибирска есть чем поделиться с коллегами.
— Этот форум — удачная площадка для распространения информации о новых технологиях, новых изобретениях новосибирских предприятий, полезной для представителей всех муниципальных образований региона, — подчеркнул Андрей Травников.
Глава региона отметил, что такие технологии, как информационные системы и движении транспорта, программы для контроля ЖКХ и другие могут быть успешно внедрены по всей Новосибирской области.
СПРАВКА КП
IV Международный форум-выставка «Городские технологии»
125 предприятий и организаций приняли участие
Направления
— инновационная энергетика
— система управления ЖКХ и «умный дом»
— безопасность в городе, строительство
— технологии и решения
— регулирование транспортных потоков
— дорожное строительство
— экология
— благоустройство
— искусственный интеллект и информационные технологии
— доступная среда
ИСТОЧНИК KP.RU
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