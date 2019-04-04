В Новосибирске откроется приемная ГИТИС

СЕГОДНЯ 13:04 2019-04-04T13:04:14+03:00

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Ваш сын или дочка мечтают повторить успех Леонардо Ди Каприо или Анджелины Джоли? Тогда у них есть шанс сделать первый шаг в этой профессии: пройти первый этап прослушиваний в ГИТИС, причем именно в Новосибирске.

- Образовательный тур проходит при поддержке департамента культуры, молодежной политики и спорта мэрии Новосибирска, - рассказывают в пресс-службе «МТС Сибирь». – Поучаствовать в отборе смогут жители не только Новосибирской области, но и соседних регионов.

В пятницу, 5 апреля, прослушивания будут проходит с 16.00 до 19.00, в субботу, 6 апреля, с 11.до 19.00.

Всех желающих уже завтра представители ГИТИСа ждут в Доме актера по адресу: ул. Серебренниковская, 35 (ресторан). И если на прослушиваниях новосибирские абитуриенты себя проявят, то смогут побороться за место в вузе в Москве. Так что пожелаем сибирякам удачи.

ИСТОЧНИК KP.RU