В Новосибирске откроется приемная ГИТИС
Ваш сын или дочка мечтают повторить успех Леонардо Ди Каприо или Анджелины Джоли? Тогда у них есть шанс сделать первый шаг в этой профессии: пройти первый этап прослушиваний в ГИТИС, причем именно в Новосибирске.
- Образовательный тур проходит при поддержке департамента культуры, молодежной политики и спорта мэрии Новосибирска, - рассказывают в пресс-службе «МТС Сибирь». – Поучаствовать в отборе смогут жители не только Новосибирской области, но и соседних регионов.
В пятницу, 5 апреля, прослушивания будут проходит с 16.00 до 19.00, в субботу, 6 апреля, с 11.до 19.00.
Всех желающих уже завтра представители ГИТИСа ждут в Доме актера по адресу: ул. Серебренниковская, 35 (ресторан). И если на прослушиваниях новосибирские абитуриенты себя проявят, то смогут побороться за место в вузе в Москве. Так что пожелаем сибирякам удачи.
ИСТОЧНИК KP.RU