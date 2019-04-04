«До школы не дошел»: в Новосибирске пропал одиннадцатиклассник

СЕГОДНЯ 12:31 2019-04-04T12:31:21+03:00

Об Артеме Быстрове нет вестей уже больше суток

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Второй день полиция и волонтеры пытаются отыскать одиннадцатиклассника Артема Быстрова: 19-летний парень в восемь утра 3 апреля ушел из своего лома на улице Станиславского в Ленинском районе и пропал.

- На занятиях Артем так и не появился и на связь с родными не выходил, - рассказывают в поисково-спасательном отряде «Маяк».

Приметы пропавшего новосибирца такие: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

- Артем был одет в черную парку, синие спортивные штаны, вязаную темно-синюю с бордовыми вставками кофту, черные ботинки на шнурках, - продолжают волонтеры. - С собой у него был черный рюкзак.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека или кто видел его, просят обратиться в полицию по тел. 02 или связаться с волонтерами поискового отряда «Маяк» по номеру 8-951-393-09-11.

ИСТОЧНИК KP.RU