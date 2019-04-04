2019-04-04T11:46:57+03:00
Общество

«Обычный весенний дождик»: новосибирцев не испугал шторм в Паттайе

Сибиряки уверяют, что город начало топить из-за неисправной ливневки
Татьяна СОЛОВОВА
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Паттайю из-за ливня сильно затопило. Фото: https://vk.com/russianthai.Паттайю из-за ливня сильно затопило. Фото: https://vk.com/russianthai.
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2 апреля курортная Паттайя больше стала напоминать итальянскую Венецию: из-за шторма город начало топить. Пешеходы передвигались по колено в воде, машины с трудом двигались по улицам.

Правда, новосибирцев, которые переехали из далекой Сибири в Паттайю, ливень совсем не напугал. И они разводят руками, когда журналисты начинают их расспрашивать о погодном ЧП.

Сибиряки предполагают, что неприятности курорту доставила неисправная ливневка. Фото: https://vk.com/russianthai.

Сибиряки предполагают, что неприятности курорту доставила неисправная ливневка. Фото: https://vk.com/russianthai.

- Никакого шторма не видел: простой тропический дождик прошел, - уверяет Борис Коган.- Может, где-то в низинах, где плохая ливнёвка, было подтоплено, но я этого не заметил. Даже на байке в плаще ездил в магазин во время дождя, и был в районе пляжа. Волны были небольшие, двое туристов купались. И всё было нормально!

- Мы живём здесь давно,- говорит Юлия Васильева. - Под сам дождик не попали, были дома. Но это никакой не штор: обычный весенний дождик с громом и молнией. Как и российские весенние проливные дожди.

Даже трамваи оказались во время шторма в воде. Фото: https://vk.com/russianthai.

Даже трамваи оказались во время шторма в воде. Фото: https://vk.com/russianthai.

ИСТОЧНИК KP.RU

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