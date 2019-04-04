Покорми меня носками: сибирячка шьет забавные игрушки «для порядка»

СЕГОДНЯ 08:43 2019-04-04T08:43:34+03:00

В игрушках можно хранить вещи, так как они внутри пустые, и, конечно, использовать по прямому назначению

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Жительница Новосибирска делает забавные и очень удобные игрушки. С ними можно не только развлекаться, но и использовать в более практичных целях.

— Как только я беру в руки плюшевого зайца, медведя или куклу, то сразу представляю их характер, прошлое, настоящее и будущее, действия и поступки. Я как будто вижу, что произойдет с игрушкой, в какую историю она попадет и как будет себя вести, — рассказывает о своей работе Татьяна Ронжина.

Самой сложной игрушкой, по признанию мастерицы стал дракончик, похожий на «Беззубика» — героя популярного мультфильма «Как приручить дракона».

— Да, игрушки — это моя стихия… Я занимаюсь любимым делом, делаю счастливыми детей и взрослых, а заодно и саму себя! — признается сибирячка.

Сибирячка шьет забавные игрушки для хранения носочков.

В месяц Татьяна шьет около пяти игрушек.

— Если шить больше: одну за другой, то наступает перегорание, а они должны шиться с душой, — признается КП-Новосибирск Татьяна Рожина. — Внутри игрушки пустые и туда достаточно много помещается. В лисичку, например, входит две пачки раффаэлло. А в коалу у меня поместилась большая пачка чокопаев.

Стоимость игрушек варьируется от сложности: от 1,5 до 2 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU