2019-04-04T08:26:32+03:00
Общество

Наказание по фотографии очевидца: МВД готово привлечь автонарушителя с «модным» номером по снимку, который сделал блогер

Житель Новосибирска снял машину, припаркованную на тротуаре, и отправил в полицию
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Блогер снял машину на тротуаре. ФОТО: Михаил ДОКУКИН.Блогер снял машину на тротуаре. ФОТО: Михаил ДОКУКИН.
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Автоинспекция готова привлечь автонарушителя, который припарковал иномарку в неположенном месте. Поводом стало обращение очевидца - новосибирского блогера Михаила Докукина. Тот снял «Лексус» и обнародовал фото.

«Город для водятлов» - новосибирский блогер выложил фото машины с «модными» номерами, которая припарковалась на тротуаре. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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«В Новосибирске, видимо, в порядке вещей такой вариант парковки. Город для водятлов же у нас», - написал Докукин в Facebook, а также отправил снимок в МВД.

Теперь автор получил от сотрудников ответ.

«По факту административного правонарушения, указанного в вашем обращении, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении», - говорится в нем.

Стукачок, или молодец? – Слушатели Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» по разному отнеслись к поступку очевидца (98,3 FM)

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Автора снимка приглашают в полицию, но добавляют, что готовы обойтись и без него. А вот если дело дойдет до суда, то явка по повестке станет для свидетеля уже обязательной.

Полиция отреагировала на обращение.

Полиция отреагировала на обращение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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