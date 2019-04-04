Как обманывают на ремонте: мошенник взял 125 тысяч и «потерялся»

СЕГОДНЯ 07:40 2019-04-04T07:40:33+03:00

Специалисту по ремонту грозит до 5 лет лишения свободы.

Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы

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Взял деньги за ремонт квартиры, но ничего не сделал и пропал. Такая ситуация произошла на улице Ленина в Новосибирске.

- Получив денежные средства в размере 125 тысяч рублей, рабочий перестал выходить на связь, не выполнив работ, которые были заявлены, - сообщает о горе-мастере областное управление МВД России.

Сотрудники этого человека задержали. Ему – 35 лет, и он уже был судим за мошенничество. Теперь мужчина вновь попал под уголовную статью, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU