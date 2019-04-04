Дубинки, нунчаки и золотые кастеты: новосибирцы массово выписывают холодное оружие из других стран

СЕГОДНЯ 05:53 2019-04-04T05:54:00+03:00

Но всех перещеголял житель Рязани, который попытался получить сразу 21 кастет

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Через Новосибирскую таможню снова и снова проходят посылки с холодным оружием. Впрочем, к адресатам такой багаж не попадает: сотрудники изымают запрещенный товар.

- Из посылок было изъято в общей сложности 140 кастетов, дубинок, нунчак, - сообщает Новосибирская таможня об итогах лишь трех месяцев текущего года. – В отношении данных посылок выставлен статус «задержано таможней». Оружие, заказанное за границей, граждане не получат.

Сотрудники говорят, что некоторые кастеты окрашены под золото и, возможно, такой товар получатели ошибочно считают безобидным.

Жителей Новосибирска перещеголял любитель оружейной экзотики из Рязани. Он, по словам таможенников, заказал в Китае сразу 21 кастет. Посылку человек не получит, а вместо почтальонов к нему направлены сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU