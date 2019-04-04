Мухи-моржи: в Новосибирске еще не растаял снег, а в городе уже замечены летние насекомые
Морозоустойчивая муха прилетела в гости к крановщику и попыталась прописаться у него в кабине
В Новосибирске замечены первые мухи. ФОТО: Дмитрий НИЩАКОВ.
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Не смотря на то, что в Новосибирске еще не растаял снег, в городе замечены первые мухи. Фото насекомого в редакцию «КП»-Новосибирск» прислал крановщик Дмитрий Нищаков.
- В кабину крана прилетела, около крана еще одну видел, - рассказал очевидец, добавив, что застал насекомых на улице Кубовой в карьере Мочище.
О дальнейшей судьбе крылатой гостьи автор фотографии умолчал.
Заметим, что этот апрель достаточно теплый для жителей Новосибирска. Температура поднимается до +10º. Впрочем, и отрицательные температуры тоже бывают.
ИСТОЧНИК KP.RU