Мухи-моржи: в Новосибирске еще не растаял снег, а в городе уже замечены летние насекомые

СЕГОДНЯ 05:13 2019-04-04T05:13:11+03:00

Морозоустойчивая муха прилетела в гости к крановщику и попыталась прописаться у него в кабине

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Не смотря на то, что в Новосибирске еще не растаял снег, в городе замечены первые мухи. Фото насекомого в редакцию «КП»-Новосибирск» прислал крановщик Дмитрий Нищаков.

- В кабину крана прилетела, около крана еще одну видел, - рассказал очевидец, добавив, что застал насекомых на улице Кубовой в карьере Мочище.

О дальнейшей судьбе крылатой гостьи автор фотографии умолчал.

Заметим, что этот апрель достаточно теплый для жителей Новосибирска. Температура поднимается до +10º. Впрочем, и отрицательные температуры тоже бывают.

ИСТОЧНИК KP.RU