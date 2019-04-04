Погода на день в Новосибирске: 4 апреля может политься дождь
Синоптики считают, что в любой день могут выпасть мокрые осадки
Синоптики прогнозируют Новосибирску дождь.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
4 апреля в Новосибирской области возможен дождь. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.
- Переменная облачность, утром и днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица, - таким видят четвертый день апреля синоптики.
Температуру они прочат положительную, до +7º. Ветер – юго-западный, 5-10 метров в секунду.
Если же небесная канцелярия проведет этот день всухую, дождь, тем не менее, может выпасть в любой из ближайших дней.
ИСТОЧНИК KP.RU