Погода на день в Новосибирске: 4 апреля может политься дождь

СЕГОДНЯ 03:28 2019-04-04T03:28:12+03:00

Синоптики считают, что в любой день могут выпасть мокрые осадки

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4 апреля в Новосибирской области возможен дождь. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

- Переменная облачность, утром и днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица, - таким видят четвертый день апреля синоптики.

Температуру они прочат положительную, до +7º. Ветер – юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Если же небесная канцелярия проведет этот день всухую, дождь, тем не менее, может выпасть в любой из ближайших дней.

ИСТОЧНИК KP.RU