2019-04-03T21:13:31+03:00
Происшествия

«Дышать было невозможно»: новосибирцы два часа просидели в самолете во Вьетнаме на 40-градусной жаре

После злополучного полета возмущенные сибиряки собираются писать жалобу на авиакомпанию
Татьяна СОЛОВОВА
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На борту самолета было очень жарко. Фото: «Инцидент Новосибирск».На борту самолета было очень жарко. Фото: «Инцидент Новосибирск».
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О том, что 31 марта произошла на рейсе Камрань-Новосибирск авиакомпании Royal Flight, сибирячка Екатерина рассказала в группе «Инцидент Новосибирск».

- Около 9 часов утра мы сели в самолёт, и борт направился на взлетную полосу. В ожидании разрешения на взлёт, мы простояли 40-50 минут, - описывает ситуацию сибирячка. - Далее, без объяснения причин, самолёт развернули и он поехал на стоянку к аэропорту.

В это время в самолете находились 239 человек, в том числе и дети. На борту, со слов очевидцев, было около 40 градусов, но при этом кондиционеры не работали.

- Дышать было невозможно, людям было плохо. Кто-то плакал (взрослые даже), кто-то ругался матом. На просьбы открыть дверь нам отвечали: «Не положено!», - возмущаются сибиряки. - У маленькой девочки открылась носом кровь, но никто ей не помог: стюардессы не были обучены оказанию первой помощи.

За те два часа, что люди сидели в самолете, представитель авиакомпании к ним так и не пришел. Но даже когда самолет наконец-то оказался в воздухе, неприятности не закончились:

- Через 3-4 часа у меня почему-то потекла кровь из уха. Стюардессы принесли мне всего лишь ватку с перекисью водорода и сказали заткнуть ухо, - негодует сибирячка. – Хотя позже врач в поликлинике сообщил, что так делать нельзя.

После всех своих злоключений сибиряки собираются судиться с авиакомпанией.

Новосибирцы два часа просидели в самолете во Вьетнаме на 40-градусной жаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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