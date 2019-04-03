Новосибирцы поучаствовали во всероссийской акции «Вахта памяти»
С 3 по 6 апреля в Москве проходит всероссийская памяти "Вахта памяти",где собрались поисковики из разных регионов нашей страны. От Новосибирской области в мероприятии участвуют Наталья Некрасова, руководитель Новосибирского отделения «Поискового движения России», Михаил Суворин, заместитель начальника экспедиции «Поиск-МГИВ", Константин Боровских, заместитель руководителя военно-патриотической школы «Десант».
- Участников акции ждет пленарное заседание, интерактивные мероприятия в форме мастер-классов, проектные сессии, - рассказала Анна Тимашкова-Мийошек, эксперт Центра патриотического воспитания новосибирской области.
Также во время акции все желающие смогут узнать о самых интересных наработках в сфере патриотического воспитания.
- Цель мероприятия - поднять в том числе вопросы о захоронении воинов, - подчеркивают организаторы. - А также обсудить вопросы о привлечении молодежи к работе с очень важной темой - узнать о судьбах солдат, павших за родину.
ИСТОЧНИК KP.RU