2019-04-03T20:33:22+03:00
Общество

Новосибирцы поучаствовали во всероссийской акции «Вахта памяти»

Сибирякам рассказали, как можно привлечь молодежь к патриотической работе
Татьяна СОЛОВОВА
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Главная цель акции - почтить память погибших войнов.Главная цель акции - почтить память погибших войнов.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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С 3 по 6 апреля в Москве проходит всероссийская памяти "Вахта памяти",где собрались поисковики из разных регионов нашей страны. От Новосибирской области в мероприятии участвуют Наталья Некрасова, руководитель Новосибирского отделения «Поискового движения России», Михаил Суворин, заместитель начальника экспедиции «Поиск-МГИВ", Константин Боровских, заместитель руководителя военно-патриотической школы «Десант».

- Участников акции ждет пленарное заседание, интерактивные мероприятия в форме мастер-классов, проектные сессии, - рассказала Анна Тимашкова-Мийошек, эксперт Центра патриотического воспитания новосибирской области.

Также во время акции все желающие смогут узнать о самых интересных наработках в сфере патриотического воспитания.

- Цель мероприятия - поднять в том числе вопросы о захоронении воинов, - подчеркивают организаторы. - А также обсудить вопросы о привлечении молодежи к работе с очень важной темой - узнать о судьбах солдат, павших за родину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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