Когда очень торопишься: девушка в халате рассмешила пассажиров метро

СЕГОДНЯ 19:52 2019-04-03T19:52:34+03:00

Пользователи соцсетей гадают, зачем сибирячка с полотенцем на голове спустилась в подземку

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Веселое фото девушки в халате и с полотенцем на голове появилось в группе «Мода Новосибирского метро». Сибирячка словно только вышла из душа, но оказалась с чашкой кофе не на кухне, а в вагоне подземки. Необычную пассажирку успел сфотографировать один из очевидцев, и этот забавный снимок сейчас веселит пользователей соцсетей:

- Нормально, вышла из зоны комфорта, - пишут одни.

- Да ладно, - не верят другие.

- Особо одаренные считают, что это очень необычно и ново, - иронизируют третьи.

- Спасибо, хоть не на унитазе, - считают четвертые.

- Решила наказать: ушла с гостиницы, не заплатила и забрала все вещи, - шутят пятые.

- Это мама девочки, которая с одеялом катается в метро, - юморят шестые

Но есть и те, кто не посчитал кадр забавным и называет снимок неинтересной постановкой.

ИСТОЧНИК KP.RU