Когда очень торопишься: девушка в халате рассмешила пассажиров метро
Веселое фото девушки в халате и с полотенцем на голове появилось в группе «Мода Новосибирского метро». Сибирячка словно только вышла из душа, но оказалась с чашкой кофе не на кухне, а в вагоне подземки. Необычную пассажирку успел сфотографировать один из очевидцев, и этот забавный снимок сейчас веселит пользователей соцсетей:
- Нормально, вышла из зоны комфорта, - пишут одни.
- Да ладно, - не верят другие.
- Особо одаренные считают, что это очень необычно и ново, - иронизируют третьи.
- Спасибо, хоть не на унитазе, - считают четвертые.
- Решила наказать: ушла с гостиницы, не заплатила и забрала все вещи, - шутят пятые.
- Это мама девочки, которая с одеялом катается в метро, - юморят шестые
Но есть и те, кто не посчитал кадр забавным и называет снимок неинтересной постановкой.
ИСТОЧНИК KP.RU