2019-04-03T19:52:34+03:00
Общество

Когда очень торопишься: девушка в халате рассмешила пассажиров метро

Пользователи соцсетей гадают, зачем сибирячка с полотенцем на голове спустилась в подземку
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Фото девушки в белом халате позабавило пользователей соцсетей. Фото: https://vk.com/subwaynskФото девушки в белом халате позабавило пользователей соцсетей. Фото: https://vk.com/subwaynsk
Изменить размер текста:

Веселое фото девушки в халате и с полотенцем на голове появилось в группе «Мода Новосибирского метро». Сибирячка словно только вышла из душа, но оказалась с чашкой кофе не на кухне, а в вагоне подземки. Необычную пассажирку успел сфотографировать один из очевидцев, и этот забавный снимок сейчас веселит пользователей соцсетей:

- Нормально, вышла из зоны комфорта, - пишут одни.

- Да ладно, - не верят другие.

- Особо одаренные считают, что это очень необычно и ново, - иронизируют третьи.

- Спасибо, хоть не на унитазе, - считают четвертые.

- Решила наказать: ушла с гостиницы, не заплатила и забрала все вещи, - шутят пятые.

- Это мама девочки, которая с одеялом катается в метро, - юморят шестые

Но есть и те, кто не посчитал кадр забавным и называет снимок неинтересной постановкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новосибирцы поучаствовали во всероссийской акции «Вахта памяти»
Виноват «управдом»: прокуратура провела проверку после того, как на 7-летнюю девочку упал снег
Отомстил: новосибирец из-за ревности сжег дачу нового парня своей девушки
Жительницу Бердска спасли из лужи
«Зато верхом прокатилась на шее спасателя»: сибирячка утопила машину в огромной луже
Очереди сократятся вдвое: Андрей Травников рассказал, как изменятся поликлиники в Новосибирской области
«Сын был словно тряпочка»: сибирячка в гневном отзыве обвинила врачей в том, что ее ребенок чуть не умер
В Сибири ищут срочника, сбежавшего из воинской части полтора года назад
Возглавит сборную: Роман Власов выступит на чемпионате Европы
На отраслевом форуме в Новосибирске участники рынка разливных напитков обсудят развитие современных форматов торговли
«Родителям теперь четыре гроба хоронить»: новосибирцы с двумя детьми погибли в ДТП с грузовиком
Все на карте: ученые создали сайт с численностью и расположением клещей по всей России
Технология Wi-Fi Calling: звоните кому угодно, даже если нет сотовой связи, но есть Wi-Fi-подключение
Вонючие подснежники: Новосибирск после зимы оказался завален мусором
14-летнюю девочку сбил поезд: юная сибирячка шла на танцевальный кружок
«Коммунальщики развлекаются»: в Новосибирске установили необычный пароотвод с колесами и трубой
Задавил из-за яркого света: в Новосибирской области водитель наехал на двух пешеходов