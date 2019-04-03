Виноват «управдом»: прокуратура провела проверку после того, как на 7-летнюю девочку упал снег

СЕГОДНЯ 19:09 2019-04-03T19:09:38+03:00

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Прокуратура вмешалась в историю с падением снега на семилетнюю девочку в Новосибирске. Напомним, ЧП случилось на улице Маяковского в Первомайском районе: ребенок находился у дома №2 на улице Маяковского, когда с крыши сорвалась наледь. Девочка получила серьезные травмы и оказалась в больнице.

После произошедшего прокуратура провела проверку, и вот что удалось выяснить правоохранителям:

- Управляющая компания «Ганыч» ненадлежащим образом исполняла обязанности по содержанию многоквартирного дома, не обеспечила безопасные условия проживания граждан, а также своевременное удаление наледи с кровли многоквартирного дома, - обозначили свои претензии к управдому» в прокуратуре Новосибирской области.

Ведомство уже обязало директора управляющей компании устранить все нарушения, из-за которых с ребенком случилась беда. А следователи завели уголовное дело по факту ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU