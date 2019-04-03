Жительницу Бердска спасли из лужи

СЕГОДНЯ 13:18 2019-04-03T13:18:07+03:00

Женщина попыталась проехать потоп на автомобиле, но он заглох, а хозяйке пришлось спасаться на крыше

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Сибирские лужи способны дать фору иным озерам. В Бердске спасателям пришлось вызволять женщину, которая буквально оказалась на острове. Клочком суши для нее стала крыша утопшего автомобиля.

- Девушка ждала нашей помощи, сидя на крыше автомобиля. Мы приехали, сняли ее с крыши, вытащили машину на сухую дорогу и огородили лентой подтопленное водой место. На эту работу ушло меньше пяти минут, - отчитывается спасатель Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Виталий Пивоваров.

Хоть со слов Романа операция и выглядит простой, спасателям пришлось серьезно подходить к покорению острова. Прежде, чем ступить в воду, надели гидрокостюмы.

Кстати, в МЧС говорят, что эта женщина – уже не первый человек, терпящий такое бедствие. На днях был похожий случай. Только тогда в машине находились двое: женщина с ребенком. А вызволил их водитель КамАЗа.

Терпящая бедствие дожидалась помощи, сидя на крыше авто.

ИСТОЧНИК KP.RU