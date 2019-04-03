2019-04-03T12:44:18+03:00
Общество

«Зато верхом прокатилась на шее спасателя»: сибирячка утопила машину в огромной луже

В Бердске дорога превратилась в реку
Александра БРУНЯ
Поделиться:
Дожидаться МЧС девушке пришлось на крыше своей машины. Фото: АвтоБердскДожидаться МЧС девушке пришлось на крыше своей машины. Фото: АвтоБердск
Изменить размер текста:

Дорога, которая ведет из военного городка в Бердске в микрорайон Южный превратилась в одно огромное озеро. Глубина лужи в некоторых местах почти равна высоте легкового автомобиля. Но некоторые водители верят в свои силы и пытаются проехать по нужному им маршруту.

Машины тонут в огромной луже, которая образовалась на дороге в Бердске.Видео: АвтоБердск

Спасателям сегодня пришлось выручать автолюбительницу, которая отправилась в заплыв на своем «Ниссане». Машина с задачей не справилась, а фото спасения девушки разлетелись по соцсетям, в том числе появились в группе «АвтоБердск».

Дожидаться МЧС девушке пришлось на крыше своей машины, а затем прибывший сотрудник вынес ее на шее из западни.

— Зато верхом прокатилась довольная на шее спасателя, — шутят в комментариях к фото пользователи соцсетей.

Машину после такого приключения ждем дорогостоящий ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Очереди сократятся вдвое: Андрей Травников рассказал, как изменятся поликлиники в Новосибирской области
«Сын был словно тряпочка»: сибирячка в гневном отзыве обвинила врачей в том, что ее ребенок чуть не умер
В Сибири ищут срочника, сбежавшего из воинской части полтора года назад
Возглавит сборную: Роман Власов выступит на чемпионате Европы
На отраслевом форуме в Новосибирске участники рынка разливных напитков обсудят развитие современных форматов торговли
«Родителям теперь четыре гроба хоронить»: новосибирцы с двумя детьми погибли в ДТП с грузовиком
Все на карте: ученые создали сайт с численностью и расположением клещей по всей России
Технология Wi-Fi Calling: звоните кому угодно, даже если нет сотовой связи, но есть Wi-Fi-подключение
Вонючие подснежники: Новосибирск после зимы оказался завален мусором
14-летнюю девочку сбил поезд: юная сибирячка шла на танцевальный кружок
«Коммунальщики развлекаются»: в Новосибирске установили необычный пароотвод с колесами и трубой
Задавил из-за яркого света: в Новосибирской области водитель наехал на двух пешеходов