«Зато верхом прокатилась на шее спасателя»: сибирячка утопила машину в огромной луже

СЕГОДНЯ 12:44 2019-04-03T12:44:18+03:00

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Дорога, которая ведет из военного городка в Бердске в микрорайон Южный превратилась в одно огромное озеро. Глубина лужи в некоторых местах почти равна высоте легкового автомобиля. Но некоторые водители верят в свои силы и пытаются проехать по нужному им маршруту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/700956" frameborder="0"></iframe> Машины тонут в огромной луже, которая образовалась на дороге в Бердске.Видео: АвтоБердск

Спасателям сегодня пришлось выручать автолюбительницу, которая отправилась в заплыв на своем «Ниссане». Машина с задачей не справилась, а фото спасения девушки разлетелись по соцсетям, в том числе появились в группе «АвтоБердск».

Дожидаться МЧС девушке пришлось на крыше своей машины, а затем прибывший сотрудник вынес ее на шее из западни.

— Зато верхом прокатилась довольная на шее спасателя, — шутят в комментариях к фото пользователи соцсетей.

Машину после такого приключения ждем дорогостоящий ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU