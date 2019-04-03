«Зато верхом прокатилась на шее спасателя»: сибирячка утопила машину в огромной луже
Дорога, которая ведет из военного городка в Бердске в микрорайон Южный превратилась в одно огромное озеро. Глубина лужи в некоторых местах почти равна высоте легкового автомобиля. Но некоторые водители верят в свои силы и пытаются проехать по нужному им маршруту.
Машины тонут в огромной луже, которая образовалась на дороге в Бердске.Видео: АвтоБердск
Спасателям сегодня пришлось выручать автолюбительницу, которая отправилась в заплыв на своем «Ниссане». Машина с задачей не справилась, а фото спасения девушки разлетелись по соцсетям, в том числе появились в группе «АвтоБердск».
Дожидаться МЧС девушке пришлось на крыше своей машины, а затем прибывший сотрудник вынес ее на шее из западни.
— Зато верхом прокатилась довольная на шее спасателя, — шутят в комментариях к фото пользователи соцсетей.
Машину после такого приключения ждем дорогостоящий ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU