Очереди сократятся вдвое: Андрей Травников рассказал, как изменятся поликлиники в Новосибирской области

СЕГОДНЯ 12:40 2019-04-03T12:40:48+03:00

Диспансеризацию можно будет пройти вечером, в профосмотр включат онкоскрининг, время ожидание у кабинета врача уже сократилось в части медучреждений

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В Новосибирской области реализуют проект «Бережливая поликлиника». Это целый комплекс мер, который должен сделает пребывание посетителей и сотрудников в медучреждении более комфортным. На новые «бережливые» технологии уже переведены 19 отделений.

— Как результат, произошло сокращение времени ожидания пациентов в очереди у кабинета участкового врача, которое первоначально составляло от 30 до 65 минут. Сейчас время ожидания составляет 14−17 минут, то есть произошло сокращение времени в 2,1−3,8 раза, — отметил губернатор Андрей Травников.

Также в этих поликлиниках получилось сократить очереди в регистратуру. Ранее пациенты тратили на это от 12 до 54 минут, теперь от 3 до 21 минуты. До конца этого года на новые стандарты перейдут 44 детских отделения в области. В рамках этой работы будет также частично перепланировано пространство внутри поликлиник, чтобы мама с детьми было удобнее там находиться. График работы врачей изменят, чтобы люди могли пройти обязательную диспансеризацию до 20 часов, в особых случаях это можно будет сделать в выходные.

Еще одно планируемое новшество — включение онкоскрининга репродуктивной системы во время диспансеризации и профосмотров.

— Мы планируем внедрить в диагностику и профосмотры это направление в течение 2019 года, — рассказал губернатор.

В Новосибирской области реализуется проект борьбы с онкозаболеваниями, он входит в национальный проект «Здравоохранение». На его реализацию будет направлено 7,2 млрд рублей, эти деньги не включают траты на строительство новых объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU