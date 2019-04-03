Возглавит сборную: Роман Власов выступит на чемпионате Европы

СЕГОДНЯ 11:16 2019-04-03T11:16:12+03:00

Роман Власов начнет бороться за победу с 12 апреля. Фото: Григорий Аванян

Известный новосибирский спортсмен будет бороться за титул чемпиона в Румынии

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В Подмосковье вчера состоялись контрольные поединки по греко-римской борьбе. В этот день определился состав национальной команды для участия в чемпионате Европы.

— В весе до 77 килограмм сборную России будет представлять двукратный победитель Олимпийских игр, неоднократный чемпион мира, Европы, обладатель Кубка мира Роман Власов, — рассказали КП-Новосибирск о составе сборной в национальной команде.

Напомним, что чемпионат Европы в 2019 году стартует 8 апреля. Он пройдет в Румынии, городе Бухарест. Роман Власов начнет бороться за победу с 12 апреля.

Чемпионат в Румынии, по словам экспертов, — главная проверка сил спортсменом перед предстоящими Олимпийскими играми.

ИСТОЧНИК KP.RU