2019-04-03T11:16:12+03:00
Спорт

Возглавит сборную: Роман Власов выступит на чемпионате Европы

Известный новосибирский спортсмен будет бороться за титул чемпиона в Румынии
Александра БРУНЯ
Поделиться:
Роман Власов начнет бороться за победу с 12 апреля. Фото: Григорий АванянРоман Власов начнет бороться за победу с 12 апреля. Фото: Григорий Аванян
Изменить размер текста:

В Подмосковье вчера состоялись контрольные поединки по греко-римской борьбе. В этот день определился состав национальной команды для участия в чемпионате Европы.

— В весе до 77 килограмм сборную России будет представлять двукратный победитель Олимпийских игр, неоднократный чемпион мира, Европы, обладатель Кубка мира Роман Власов, — рассказали КП-Новосибирск о составе сборной в национальной команде.

Напомним, что чемпионат Европы в 2019 году стартует 8 апреля. Он пройдет в Румынии, городе Бухарест. Роман Власов начнет бороться за победу с 12 апреля.

Чемпионат в Румынии, по словам экспертов, — главная проверка сил спортсменом перед предстоящими Олимпийскими играми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Зато верхом прокатилась на шее спасателя»: сибирячка утопила машину в огромной луже
Очереди сократятся вдвое: Андрей Травников рассказал, как изменятся поликлиники в Новосибирской области
«Сын был словно тряпочка»: сибирячка в гневном отзыве обвинила врачей в том, что ее ребенок чуть не умер
В Сибири ищут срочника, сбежавшего из воинской части полтора года назад
На отраслевом форуме в Новосибирске участники рынка разливных напитков обсудят развитие современных форматов торговли
«Родителям теперь четыре гроба хоронить»: новосибирцы с двумя детьми погибли в ДТП с грузовиком
Все на карте: ученые создали сайт с численностью и расположением клещей по всей России
Технология Wi-Fi Calling: звоните кому угодно, даже если нет сотовой связи, но есть Wi-Fi-подключение
Вонючие подснежники: Новосибирск после зимы оказался завален мусором
14-летнюю девочку сбил поезд: юная сибирячка шла на танцевальный кружок
«Коммунальщики развлекаются»: в Новосибирске установили необычный пароотвод с колесами и трубой
Задавил из-за яркого света: в Новосибирской области водитель наехал на двух пешеходов