2019-04-03T10:45:23+03:00
Общество

На отраслевом форуме в Новосибирске участники рынка разливных напитков обсудят развитие современных форматов торговли

10 апреля 2019 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» при участии министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области состоится VIII отраслевой форум «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива»
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Форум является основным мероприятием деловой программы выставки «HoReCa Siberia. Пиво Сибири - 2019». Генеральным партнером форума выступит пивоваренная компания «Балтика».Форум является основным мероприятием деловой программы выставки «HoReCa Siberia. Пиво Сибири - 2019». Генеральным партнером форума выступит пивоваренная компания «Балтика».Фото: Андрей КОПАЛОВ
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За семь лет работы форум стал одной из самых востребованных дискуссионных площадок в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Предприниматели вместе с представителями органов государственной власти и отраслевыми экспертами обсуждают вопросы совершенствования законодательного регулирования рынка пива и исполнения действующих регуляторных норм; узнают самую актуальную информацию и делятся с коллегами по рынку успешными кейсами ответственного ведения бизнеса в сфере производства и оборота пива.

Участниками панельной дискуссии форума «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива» выступят представители федеральных и региональных органов исполнительной власти и эксперты отраслевых бизнес-объединений Сибирского федерального округа.

Более подробно о форуме и условиях участия здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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