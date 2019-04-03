На отраслевом форуме в Новосибирске участники рынка разливных напитков обсудят развитие современных форматов торговли
За семь лет работы форум стал одной из самых востребованных дискуссионных площадок в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Предприниматели вместе с представителями органов государственной власти и отраслевыми экспертами обсуждают вопросы совершенствования законодательного регулирования рынка пива и исполнения действующих регуляторных норм; узнают самую актуальную информацию и делятся с коллегами по рынку успешными кейсами ответственного ведения бизнеса в сфере производства и оборота пива.
Участниками панельной дискуссии форума «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива» выступят представители федеральных и региональных органов исполнительной власти и эксперты отраслевых бизнес-объединений Сибирского федерального округа.
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ИСТОЧНИК KP.RU