2019-04-03T08:47:09+03:00
Происшествия

«Родителям теперь четыре гроба хоронить»: новосибирцы с двумя детьми погибли в ДТП с грузовиком

Правоохранители сейчас разбираются в обстоятельствах трагедии
Александра БРУНЯ
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Пользователи соцсетей выразили соболезнования родственникам погибших. Фото: Инцидент НовосибирскПользователи соцсетей выразили соболезнования родственникам погибших. Фото: Инцидент Новосибирск
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Поздно вечером 2 апреля в Тальменском районе Алтайскому краю произошла авария. Столкнулись автомобиль «Сузуки» и грузовик «Скания».

— По предварительным данным, водитель «Сузуки» не справился с управлением, совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся со «Сканией», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как отмечают в группе «Инцидент Новосибирск», в результате ДТП погибла семья из Новосибирска: 36-летний мужчина, 32-летняя женщина и две девочки 6 и 4 лет. Последняя умерла в машине скорой помощи.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах трагедии.

Пользователи соцсетей выразили соболезнования родственникам погибших.

— Ехать в темное время суток с детьми... Всякое, конечно, бывает и винить некого…Родителям сейчас четыре гроба сразу хоронить. Умом тронуться можно сразу, — пишут в комментариях в группе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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