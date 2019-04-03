«Родителям теперь четыре гроба хоронить»: новосибирцы с двумя детьми погибли в ДТП с грузовиком
Поздно вечером 2 апреля в Тальменском районе Алтайскому краю произошла авария. Столкнулись автомобиль «Сузуки» и грузовик «Скания».
— По предварительным данным, водитель «Сузуки» не справился с управлением, совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся со «Сканией», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как отмечают в группе «Инцидент Новосибирск», в результате ДТП погибла семья из Новосибирска: 36-летний мужчина, 32-летняя женщина и две девочки 6 и 4 лет. Последняя умерла в машине скорой помощи.
Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах трагедии.
Пользователи соцсетей выразили соболезнования родственникам погибших.
— Ехать в темное время суток с детьми... Всякое, конечно, бывает и винить некого…Родителям сейчас четыре гроба сразу хоронить. Умом тронуться можно сразу, — пишут в комментариях в группе.
ИСТОЧНИК KP.RU