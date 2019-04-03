Все на карте: ученые создали сайт с численностью и расположением клещей по всей России
В Институте вычислительных технологий СО РАН создали интерактивную карту. С ее помощью можно узнать, где и сколько клещей в нашей стране, переносчиками каких инфекций они были и скольких людей заразили.
— Создается сложная матрица, которая насыщается взаимосвязанными статистическими сведениями», — приводит слова Юрия Молородова, одного из основных разработчиков, пресс-служба института.
Система собирает информацию с научных статей, баз данных, фактографических баз, Роспотребнадзора.
— Созданный в ИВТ СО РАН прототип информационно-аналитической онлайн-системы достаточно универсален, и на его базе могут быть созданы ресурсы, посвященные широкому кругу тематик, — добавили в институте.
Сайт можно адаптировать и по другим направлениям. Фото: скриншот сайта
ИСТОЧНИК KP.RU