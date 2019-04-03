Технология Wi-Fi Calling: звоните кому угодно, даже если нет сотовой связи, но есть Wi-Fi-подключение

СЕГОДНЯ 08:18 2019-04-03T08:18:36+03:00

Звонки, совершенные по технологии Wi-Fi Calling даже из другой страны, тарифицируются по ценам «домашнего» региона.

ПАО «МТС» стал первым оператором в Новосибирской области, запустившим технологию передачи голосового трафика по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE)

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Благодаря использованию Wi-Fi Calling новосибирские абоненты МТС смогут звонить и принимать звонки даже в тех местах, где прохождение сигнала сотовой сети затруднено, но есть стабильное Wi-Fi-подключение: на высоких этажах жилых домов, в новых торговых центрах, магазинах и кафе, расположенных в подвальных помещениях и на цокольных этажах, в поездах, а также в других местах, где отсутствует устойчивый сигнал сотовой связи.

Устанавливать дополнительные приложения нет необходимости - услуга предоставляется непосредственно МТС. Звонки, совершенные по технологии Wi-Fi Calling даже из другой страны, тарифицируются по ценам «домашнего» региона.

Для того чтобы пользоваться новыми возможностями, на номере должна быть подключена бесплатная услуга «Интернет-звонки». Добавить ее можно с помощью USSD-команды *111*6#, приложения «Мой МТС» или в личном кабинете.

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ИСТОЧНИК KP.RU