Технология Wi-Fi Calling: звоните кому угодно, даже если нет сотовой связи, но есть Wi-Fi-подключение
Благодаря использованию Wi-Fi Calling новосибирские абоненты МТС смогут звонить и принимать звонки даже в тех местах, где прохождение сигнала сотовой сети затруднено, но есть стабильное Wi-Fi-подключение: на высоких этажах жилых домов, в новых торговых центрах, магазинах и кафе, расположенных в подвальных помещениях и на цокольных этажах, в поездах, а также в других местах, где отсутствует устойчивый сигнал сотовой связи.
Устанавливать дополнительные приложения нет необходимости - услуга предоставляется непосредственно МТС. Звонки, совершенные по технологии Wi-Fi Calling даже из другой страны, тарифицируются по ценам «домашнего» региона.
Для того чтобы пользоваться новыми возможностями, на номере должна быть подключена бесплатная услуга «Интернет-звонки». Добавить ее можно с помощью USSD-команды *111*6#, приложения «Мой МТС» или в личном кабинете.
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ИСТОЧНИК KP.RU