2019-04-03T07:45:42+03:00
Общество

Вонючие подснежники: Новосибирск после зимы оказался завален мусором

Пользователи соцсетей делятся фотографиями грязного города
Александра БРУНЯ
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В некоторых дворах микрорайонов «КСМ» и «Березовое» ситуация с мусором возмущает жителей.В некоторых дворах микрорайонов «КСМ» и «Березовое» ситуация с мусором возмущает жителей.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Жители Новосибирска возмущены состоянием своих дворов. Они делятся в соцсетях фотографиями разбросанного мусора.

— Снег растаял, и появилось такое. Мусор вывозят и все рассыпают... Остатки мусора раздувает по всему двору, — написал горожанин о ситуации рядом с домом по улице Станционная, 50/2 в группе «Новосибирска служба эвакуации «АСТ-54». — Платим за все услуги, но ЖЭУ ничего не предпринимает.

В некоторых дворах микрорайонов «КСМ» и «Березовое» ситуация не лучше.

— За почти 500 рублей в месяц, которые платит моя семья, хотелось видеть прогресс в городе! Хотелось приблизиться к эталонному отношению к ТБО, — сопроводил таким текстом свои фото автор в той же группе. — Неужели мы платим недостаточно для того, чтобы было чисто?

Напомним, что эксперты объяснили почему происходит такая ситуация с мусором в городе на круглом столе в пресс-центре «Комсомольская правда». Подробный материал по этой теме вы можете почитать ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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