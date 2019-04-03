Вонючие подснежники: Новосибирск после зимы оказался завален мусором
Жители Новосибирска возмущены состоянием своих дворов. Они делятся в соцсетях фотографиями разбросанного мусора.
— Снег растаял, и появилось такое. Мусор вывозят и все рассыпают... Остатки мусора раздувает по всему двору, — написал горожанин о ситуации рядом с домом по улице Станционная, 50/2 в группе «Новосибирска служба эвакуации «АСТ-54». — Платим за все услуги, но ЖЭУ ничего не предпринимает.
В некоторых дворах микрорайонов «КСМ» и «Березовое» ситуация не лучше.
— За почти 500 рублей в месяц, которые платит моя семья, хотелось видеть прогресс в городе! Хотелось приблизиться к эталонному отношению к ТБО, — сопроводил таким текстом свои фото автор в той же группе. — Неужели мы платим недостаточно для того, чтобы было чисто?
Напомним, что эксперты объяснили почему происходит такая ситуация с мусором в городе на круглом столе в пресс-центре «Комсомольская правда». Подробный материал по этой теме вы можете почитать ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU