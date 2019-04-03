2019-04-03T06:44:56+03:00
Происшествия

14-летнюю девочку сбил поезд: юная сибирячка шла на танцевальный кружок

Восьмиклассница выбрала опасную дорогу
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирской области под колесами поезда погибла девочка.В Новосибирской области под колесами поезда погибла девочка.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне вечером в Новосибирской области между станцией Жеребцово и селом с таким же названием на железнодорожных путях погибла восьмиклассница. Девочку затащило под поезд, она погибла на месте.

— Девочка шла сто станции в поселок, на кружок, — рассказали в местном сельсовете. — Между этими двумя населенными пунктами расстояние небольшое можно пройти пешком. Но есть дорога и обычно люди пользуется ей, а тут девочка по какой-то причине решила пойти вдоль железной дороги.

В группе «Инцидент. Новосибирск» сообщают, что восьмиклассница была со своей подругой. Вторая девочка не пострадала. В паблике предполагают, что ребенка могло ветром затянуть под состав, так как девочка шла слишком близко к нему.

Мы напоминаем, что железная дорога — это зона повышенного риска. Необходимо соблюдать все правила безопасности, находясь вблизи путей, переходить их только в положенном месте, не пользоваться наушниками, находясь вблизи железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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