«Коммунальщики развлекаются»: в Новосибирске установили необычный пароотвод с колесами и трубой
В Новосибирске рядом с Ипподромской магистралью замечен необычный арт-объект — небольшой паровозик, из трубы которого валит пар. Коммунальщики поставили фигуру над канализационным люком, замаскировав его, и отведя пар.
— Смотрите, как у нас коммунальщики развлекаются. Там люк, развязка какая-то канализационная. Взяли, сварили паровозик, оттуда пар идет, — комментирует прохожий Александр Козлов.
Видео он выложил в сеть, горожане оценили задумку:
— Очень круто, еще бы деревья посадить вокруг и мини вагон зацепить сзади.
— Воздух греть — это по-нашему, а не лучше ли организовать подогрев пешеходных зон этим горячим паром, чтобы наледей не было, снега на них, — делятся инженерными идеями сибиряки.
В феврале в Новосибирске на улице Фрунзе появился другая композиция с тем же назначением. Там возле домов установили огромный самовар, он также отводит пар над канализационным люком.
На Ипподромской магистрали поставили паровоз над коллектором. Видео: Александр Козлов.
ИСТОЧНИК KP.RU