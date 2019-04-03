2019-04-03T05:26:49+03:00
Общество

«Коммунальщики развлекаются»: в Новосибирске установили необычный пароотвод с колесами и трубой

Паровозик поможет отвести пар от земли и дороги
Екатерина КОМЯКОВА
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Из трубы идет пар, но паровоз никуда не едет. фото: Александр КозловИз трубы идет пар, но паровоз никуда не едет. фото: Александр Козлов
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В Новосибирске рядом с Ипподромской магистралью замечен необычный арт-объект — небольшой паровозик, из трубы которого валит пар. Коммунальщики поставили фигуру над канализационным люком, замаскировав его, и отведя пар.

— Смотрите, как у нас коммунальщики развлекаются. Там люк, развязка какая-то канализационная. Взяли, сварили паровозик, оттуда пар идет, — комментирует прохожий Александр Козлов.

Видео он выложил в сеть, горожане оценили задумку:

— Очень круто, еще бы деревья посадить вокруг и мини вагон зацепить сзади.

— Воздух греть — это по-нашему, а не лучше ли организовать подогрев пешеходных зон этим горячим паром, чтобы наледей не было, снега на них, — делятся инженерными идеями сибиряки.

В феврале в Новосибирске на улице Фрунзе появился другая композиция с тем же назначением. Там возле домов установили огромный самовар, он также отводит пар над канализационным люком.

На Ипподромской магистрали поставили паровоз над коллектором. Видео: Александр Козлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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