«Я все убрал»: депутат вывез «скотомогильник» из жилмассива за свои деньги

СЕГОДНЯ 03:55 2019-04-03T03:55:45+03:00

Подробный отчет о своих действиях он выложил в соцсетях

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— Да, ладно! Так бывает? — комментарии именно такого характера появились в соцсетях под новостью о том, что депутат Заксобрания Новосибирской области самостоятельно и за свой счет решил проблему жителей Плющихинского жилмассива.

Недавно мы писали, что за многоэтажками в этом районе была обнаружена куча останков животных: рога, копыта, шкуры. Местный жители говорили, что это отходы из ларька, расположенного неподалеку, в котором продают мясо. Люди обращались в разные инстанции, но нигде им не смогли помочь оперативно. Однако проблема была решена уже на следующие сутки.

— Увидел новость о свалке на Высоцкого, где обнаружились головы и шкуры баранов. Вместе с администрацией района и полицией выехали на место. Увидели, что около гаражей все это свалено, замерзшее, скоро начнет оттаивать и разлагаться, так что действовать надо было быстро. Я оплатил вывоз и утилизацию отходов — и территорию очистили, — чистосердечно признался депутат Сергей Конько.

Народный избранник просит местных жителей помочь найти организаторов свалки и даже предлагает за это вознаграждение:

— Мы готовы выплатить вознаграждение за информацию о людях или организациях, свозивших сюда отходы. Эту информацию можете оставить на моей странице в личных сообщениях.

ИСТОЧНИК KP.RU