Погода в Новосибирске на день: 3 апреля облачно, до 7 градусов тепла

СЕГОДНЯ 03:05 2019-04-03T03:05:22+03:00

В Новосибирке в первой половине дня ожидается дождь со снегом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Какая будет погода в Новосибирске на день 3 апреля

Изменить размер текста: A A

Синоптики рассказали, какая будет погода в Новосибирске на день. 3 апреля утром ожидается дождь со снегом, но к обеду и до вечера — малооблачно.

— Небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер ночью 8-13 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду.

Что касается температурного режима, то днем ожидается 5-7 градусов тепла, ночью 0...-2, возможны осадки в виде мокрого снега, дождя.

Дожди со снегом придут в Новосибирск не надолго, похожая «программа» нас ожидает и в четверг, но уже к пятнице небо прояснится. По долгосрочному прогнозу, с пятницы по воскресенье нас ждут теплые, ясные дни с температурой до 8 градусов тепла.

На данные сутки по области также утром возможна сильная гололедица, порывы ветра в некоторых районах могут достигать 20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU