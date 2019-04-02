«Хорошая мамочка»: белая медведица не пустила ветеринаров к своей двойне, сорвав конкурс в зоопарке

СЕГОДНЯ 17:34 2019-04-02T17:42:27+03:00

Герда оказалась настолько ответственной мамой, что не оставляет своих малышей ни на минуты. Фото: Анна НОВИКОВА

В «Инстаграме» новосибирского зоопарка неделею шел розыгрыш билетов, их обещали тому, кто угадает пол малышей

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«Как ты думаешь, какого пола медвежата?», - такой вопрос появился на страничке Новосибирского зоопарка им. Р. Шило в «Инстаграме». Речь шла о двойне, которую родила белая медведица Герда. Пиарщики зверинца обещали, что 10 человек, правильно ответивших на этот вопрос, получат билеты в зоопарк, в океанариум, а также сувениры. Конкурс пошел на ура. Подписчики оставили более 3400 комментариев.

Медвежата охотно позируют фотографам. Фото: Анна НОВИКОВА

Победителей должны были определить еще 29 марта. Но в этот день появился новый пост – о том, что конкурс решили продлить до 3 апреля. Теперь понятно, с чем это связано. Герда, похоже, не хочет, чтобы публика поскорее узнала пол малышей. Грозная полярная мамаша ни в какую не подпускает в свои ясли ветеринаров. Зоопарку пришлось расписаться в собственном бессилии:

- Дорогие друзья, в связи с тем, что двойня белых медвежат у нашей любимой пары появилась впервые, Герда ведет себя очень настороженно и не оставляет своих малышей одних на долгое время. В связи с этим провести ветеринарный осмотр и определить пол детенышей на данный момент не возможно, - заявили в зверинце.

Грозная мама. Фото: Анна НОВИКОВА

Подписчики приняли новость доброжелательно:

- И правда, Гердочка не оставляет их одних. Хорошая мамочка, - пишут комментаторы.

- Главное, чтобы были здоровыми, - не обижаются за сорванный конкурс подписчики.

Кстати, уважаемые читатели, а как думаете вы, кого так яростно охраняет Герда? Девчонок? Мальчишек? Или девочку и мальчика? Пишите в комментариях.

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ИСТОЧНИК KP.RU