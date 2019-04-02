Может, врут? Жители Новосибирска утверждают, что не смотрят порно

СЕГОДНЯ 16:58 2019-04-02T16:58:07+03:00

Кстати, ученые смотреть порно не советуют. Говорят, что просмотра такого кино мужчины становятся бесчувственными и ленивыми. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Жители Новосибирска не любят смотреть порно. Либо любят, но категорически отказываются в этом признаваться. Маркетологи опросили людей из крупных городов России и составили рейтинг. Распределили, кто больше любит жесткое видео, а кто – не особо.

- Респондентов просили ответить на три вопроса: Вы смотрели порно? Когда в последний раз? И как часто вы его смотрите? – Описывают свое исследование сотрудники маркетингового агентства Zoom market.

Собеседникам, конечно, приходилось верить на слово. Итог: новосибирцы либо не любят порно, либо скрывают свой интерес к этому жанру. Из двадцати городов, административный центр Сибири занял последнее место. Недалеко ушел и Красноярск – 18 место. Вот омичи куда лояльней к жесткому видео – 8 место.

Главными потребителями порнографии оказались жители культурного Питера. На втором месте – Краснодар. А на третьем – суровый Челябинск.

- Стоит отметить то, что мужчины почти в два раза больше смотрят порно в отличие от женщин, - говорят маркетологи.

ИСТОЧНИК KP.RU