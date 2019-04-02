2019-04-02T16:58:07+03:00
Общество

Может, врут? Жители Новосибирска утверждают, что не смотрят порно

Маркетологи опросили россиян, задав по три интимных вопроса
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Кстати, ученые смотреть порно не советуют. Говорят, что просмотра такого кино мужчины становятся бесчувственными и ленивыми.Кстати, ученые смотреть порно не советуют. Говорят, что просмотра такого кино мужчины становятся бесчувственными и ленивыми.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Жители Новосибирска не любят смотреть порно. Либо любят, но категорически отказываются в этом признаваться. Маркетологи опросили людей из крупных городов России и составили рейтинг. Распределили, кто больше любит жесткое видео, а кто – не особо.

- Респондентов просили ответить на три вопроса: Вы смотрели порно? Когда в последний раз? И как часто вы его смотрите? – Описывают свое исследование сотрудники маркетингового агентства Zoom market.

Собеседникам, конечно, приходилось верить на слово. Итог: новосибирцы либо не любят порно, либо скрывают свой интерес к этому жанру. Из двадцати городов, административный центр Сибири занял последнее место. Недалеко ушел и Красноярск – 18 место. Вот омичи куда лояльней к жесткому видео – 8 место.

Главными потребителями порнографии оказались жители культурного Питера. На втором месте – Краснодар. А на третьем – суровый Челябинск.

- Стоит отметить то, что мужчины почти в два раза больше смотрят порно в отличие от женщин, - говорят маркетологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ждем денег: в минздраве региона подтвердили, что должны бесплатно выдавать расходники для инсулиновых помп
Андрей Травников призвал расставить приоритеты по ремонту городских теплосетей
Песни с матами на весь троллейбус: сибиряк с колонкой через плечо возмутил новосибирцев
Либеральные диктаторы: Андрей Макаревич и Владимир Познер прочтут «Тотальный диктант» в Новосибирске
Слишком снизил скорость: озвучена предварительная причина авиакатастрофы, в которой погибла Наталия Филева
Отомстила свекрови за колдовство: сибирячка подожгла квартиру родственницы
Голосую за усыпление своры: кота загрызли возле храма
«Уехала в санаторий»: сибиряк убил маму, а родственникам сказал, что она на лечении
С новой должностью: Юрий Демин займется новосибирскими дорогами
Украли деньги и плеер: грабители напали на новосибирца, когда он ждал электричку
Кукла вместо галстука: ведущий «Модного приговора» надел брошь из Новосибирска
Попали под санкции: таможенники не пустили в Новосибирск польские яблоки
Грейте в чайниках: в Новосибирске больше 140 домов остались без горячей воды
Проведут замеры: Андрей Травников поручил проверить концетрацию мышьяка в Кировском районе
Без одежды по льду: новосибирец устроил откровенную фотосессию на замерзшем водохранилище
Они скоро встретятся: новосибирцы нашли сестру, которую в детстве родственники выбросили в подъезд