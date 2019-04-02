Может, врут? Жители Новосибирска утверждают, что не смотрят порно
Жители Новосибирска не любят смотреть порно. Либо любят, но категорически отказываются в этом признаваться. Маркетологи опросили людей из крупных городов России и составили рейтинг. Распределили, кто больше любит жесткое видео, а кто – не особо.
- Респондентов просили ответить на три вопроса: Вы смотрели порно? Когда в последний раз? И как часто вы его смотрите? – Описывают свое исследование сотрудники маркетингового агентства Zoom market.
Собеседникам, конечно, приходилось верить на слово. Итог: новосибирцы либо не любят порно, либо скрывают свой интерес к этому жанру. Из двадцати городов, административный центр Сибири занял последнее место. Недалеко ушел и Красноярск – 18 место. Вот омичи куда лояльней к жесткому видео – 8 место.
Главными потребителями порнографии оказались жители культурного Питера. На втором месте – Краснодар. А на третьем – суровый Челябинск.
- Стоит отметить то, что мужчины почти в два раза больше смотрят порно в отличие от женщин, - говорят маркетологи.
ИСТОЧНИК KP.RU