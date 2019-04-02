2019-04-02T14:35:29+03:00
Здоровье

Ждем денег: в минздраве региона подтвердили, что должны бесплатно выдавать расходники для инсулиновых помп

Заявка на финансирование расходных материалов была отправлена в середине января
Александра БРУНЯ
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Константин Хальзов, министр здравоохранения Новосибирской области, ответил, что заявку на дополнительное финансирование ведомство отправило еще в середине января.Константин Хальзов, министр здравоохранения Новосибирской области, ответил, что заявку на дополнительное финансирование ведомство отправило еще в середине января.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирской области 99 взрослых жителей с сахарным диабетом имеют инсулиновую помпу (согласно данным регионального минздрава). Это современный и удобный способ контролировать диабет. Но, к сожалению, с обеспечением расходными материалами к этому устройству у нас в регионе проблема.

«Комсомолка» писала об Евгении Баранове. У него диабет и рассеянный склероз, из-за которого развился тремор рук. Он не может ставить инсулин уколами, поэтому новосибирцу установили инсулиновую помпу, но не обеспечили расходными материалами к ней. А они стоят, как вся пенсия мужчины — около 8-9 тысяч в месяц.

— В таком состоянии на работу мне не устроиться, так что пенсия — все, что есть в моем распоряжении, — рассказывал КП-Новосибирск Евгений. — Я обратился в суд, который встал на мою сторону и обязал минздрав Новосибирской области обеспечивать меня расходными материалами. Но ведомство подало апелляцию.

Мы обратились за комментариями в региональный минздрав. В ответ на наш запрос в министерстве здравоохранения Новосибирской области отметили, что до 2019 года расходные материалы к инсулиновой помпе не входили в перечень для бесплатного обеспечения пациентов с диабетом.

Но правила теперь изменились, благодаря распоряжению Правительства страны. Оно было направлено в регион 10 января 2019 года. Теперь взрослым пациентам с диабетом должны выдавать расходные материалы к помпам бесплатно, а сама «процедура выдачи определяется лечащим врачом».

— Региональное министерство здравоохранения 15 января 2019 года направило в Министерство здравоохранения Российской федерации потребность Новосибирской области в расходных материалах к инсулиновым помпам на 2019 год и в настоящее время дополнительное финансирование в регион ожидается, — ответил КП-Новосибирск Константин Хальзов, министр здравоохранения Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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