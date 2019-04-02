2019-04-02T14:08:08+03:00
Недвижимость

Андрей Травников призвал расставить приоритеты по ремонту городских теплосетей

Сибирская генерирующая компания увеличивает инвестиции в развитие
Екатерина КОМЯКОВА
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Андрей Травников обозначил пути решения проблем по ремонту теплосетей.Андрей Травников обозначил пути решения проблем по ремонту теплосетей.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил с энергетиками вопросы окончания отопительного сезона. Процесс идет в штатном режиме, но, безусловно, есть проблемы, которые требуют оперативных решений.

Генеральный директор СГК Степан Солженицын отметил, что порывы на трубах в Новосибирске случаются в 3 или 3,5 раза выше, чем, к примеру, в Кемерово и Красноярске. Половина всех повреждений на сетях, находящихся в ведении СГК, приходится на Новосибирск. В связи с этим компания увеличила объемы ремонтов на 50%, также принято решение об увеличении инвестиций в развитие системы отопления.

— Из статистики, которая была представлена в докладах, видно, что в последние пять лет идет нарастание количества аварий и это результат накопленных недоремонтов. Очень важно, что крупнейшая теплоснабжающая организация — СГК, запланировала на 2019 год значительное увеличение объемов текущих и капитальных ремонтов, а также инвестиции в систему теплоснабжения, — отметил Андрей Травников. — Накопленные проблемы в течение одного сезона сразу не исправить, поэтому необходимо расставить приоритеты и совместно с мэрией четко спланировать участки ремонтов, в первую очередь магистральных сетей.

Также глава региона отметил, что если у СГК получилось достичь оптимального уровня надежности теплосетей в других городах, то этого следует ожидать и в нашем городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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