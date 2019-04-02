Слишком снизил скорость: озвучена предварительная причина авиакатастрофы, в которой погибла Наталия Филева
Сегодня была озвучена предварительная версия крушения самолета, в котором погибла известная предпринимательница Наталия Филева. По информации «Коммерсанта» причиной трагедии могла стать ошибка пилота.
— По предварительной версии он снизил скорость до критической величины, — добавляют в издательстве со ссылкой на источник.
По словам специалистов, внезапный штопор мог помешать пилоту среагировать должным образом и привел к трагедии.
Напомним, что Наталия Филева совладельца авиакомпании S7 погибла в авиакатастрофе в Германии 31 марта. Известная предпринимательца по предварительным данным летела в самолете вместе с отцом. Сейчас продолжается расследование трагедии.
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ИСТОЧНИК KP.RU