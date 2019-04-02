2019-04-02T11:54:02+03:00
Общество

Слишком снизил скорость: озвучена предварительная причина авиакатастрофы, в которой погибла Наталия Филева

Специалисты предварительно озвучивают версию с ошибкой пилота
Александра БРУНЯ
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По словам специалистов, внезапный штопор мог помешать пилоты среагировать должным образом и привел к трагедии. Фото: EAST NEWSПо словам специалистов, внезапный штопор мог помешать пилоты среагировать должным образом и привел к трагедии. Фото: EAST NEWS
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Сегодня была озвучена предварительная версия крушения самолета, в котором погибла известная предпринимательница Наталия Филева. По информации «Коммерсанта» причиной трагедии могла стать ошибка пилота.

— По предварительной версии он снизил скорость до критической величины, — добавляют в издательстве со ссылкой на источник.

По словам специалистов, внезапный штопор мог помешать пилоту среагировать должным образом и привел к трагедии.

Напомним, что Наталия Филева совладельца авиакомпании S7 погибла в авиакатастрофе в Германии 31 марта. Известная предпринимательца по предварительным данным летела в самолете вместе с отцом. Сейчас продолжается расследование трагедии.

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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