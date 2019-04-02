Отомстила свекрови за колдовство: сибирячка подожгла квартиру родственницы
Жилье пострадало от огня на 750 тысяч рублей
Суд приговорил женщину к лишению свободы на год условно с испытательным сроком. Фото: Архив КПФото: Андрей КОПАЛОВ
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В Советском районном суде Новосибирска вынесли обвинительный приговор 36-летней сибирячке. Оксана Перебоева, по информации пресс-службы Прокуратуры Новосибирской области, подожгла квартиру свекрови и мужа.
— Она совершила это из-за неприязненных отношений к супругу и его матери, которая, по мнению подсудимой, занималась оккультными обрядами в отношении самой подсудимой и ее детей, — отметили в ведомстве.
В итоге ущерб жилью оценили в 750 тысяч рублей.
Суд приговорил женщину к лишению свободы на год условно с испытательным сроком.
Приговор в законную силу пока не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU