Отомстила свекрови за колдовство: сибирячка подожгла квартиру родственницы

СЕГОДНЯ 11:24 2019-04-02T11:24:00+03:00

Суд приговорил женщину к лишению свободы на год условно с испытательным сроком. Фото: Архив КП Фото: Андрей КОПАЛОВ

Жилье пострадало от огня на 750 тысяч рублей

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В Советском районном суде Новосибирска вынесли обвинительный приговор 36-летней сибирячке. Оксана Перебоева, по информации пресс-службы Прокуратуры Новосибирской области, подожгла квартиру свекрови и мужа.

— Она совершила это из-за неприязненных отношений к супругу и его матери, которая, по мнению подсудимой, занималась оккультными обрядами в отношении самой подсудимой и ее детей, — отметили в ведомстве.

В итоге ущерб жилью оценили в 750 тысяч рублей.

Суд приговорил женщину к лишению свободы на год условно с испытательным сроком.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU