Голосую за усыпление своры: кота загрызли возле храма

СЕГОДНЯ 10:52 2019-04-02T10:52:25+03:00

Сибирячка выступила против зоозащитников, которые стерилизуют и отправляют собак на волю

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Жительница Новосибирска рассказала в социальных сетях о гибели кота, возле храма на улице Советской, 1а. Женщина говорит, что кот долгое время жил за церковным забором, его подкармливали, а тот ловил мышей.

— Я выбежала, услышав кошачий визг, отбила кота у собак, но спасти не смогла, через двадцать минут он скончался. Уже не в первый раз возле церковной ограды как стемнеет, появляется стая, — пишет Марина Егорова.

Сибирячка злится и винит во всем зоозащитников, которые стерилизуют собак и отпускают их на волю.

— Кто придумал этот тупой закон? Пусть себе домой этих собак возьмут. Я голосую, если они никому не нужны, за усыпление этой своры, почему из-за них должны гибнуть наши невинные животные? — задает вопрос женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU