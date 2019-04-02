2019-04-02T10:15:14+03:00
Происшествия

«Уехала в санаторий»: сибиряк убил маму, а родственникам сказал, что она на лечении

Тело мужчина спрятал под полом и залил его бетоном
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Следователи нашли место захоронения 63-летней женщины. Фото: предоставлено управлением СК по НСОСледователи нашли место захоронения 63-летней женщины. Фото: предоставлено управлением СК по НСО
Изменить размер текста:

Убийство случилось в частном доме по улице 2-ая Ольховская в Новосибирске. 36-летний мужчина поссорившись с матерью забил ее до смерти. Это случилось 1 мая прошлого года. Чтобы скрыть тело, сын вырыл яму в доме, спрятал убитую и забетонировал это место. Родственники начали искать 63-летнюю женщину, но сын их успокоил, сказав, что мама уехала в санаторий на длительное лечение.

— 1 апреля 2019 года сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено место сокрытия тела потерпевшей, а подозреваемый в совершении преступления задержан, — сообщают в следственном управлении Новосибирской области.

Следствие проводит все необходимые экспертизы, в скором времени сына должны взять под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Либеральные диктаторы: Андрей Макаревич и Владимир Познер прочтут «Тотальный диктант» в Новосибирске
Слишком снизил скорость: озвучена предварительная причина авиакатастрофы, в которой погибла Наталия Филева
Отомстила свекрови за колдовство: сибирячка подожгла квартиру родственницы
Голосую за усыпление своры: кота загрызли возле храма
С новой должностью: Юрий Демин займется новосибирскими дорогами
Украли деньги и плеер: грабители напали на новосибирца, когда он ждал электричку
Кукла вместо галстука: ведущий «Модного приговора» надел брошь из Новосибирска
Попали под санкции: таможенники не пустили в Новосибирск польские яблоки
Грейте в чайниках: в Новосибирске больше 140 домов остались без горячей воды
Проведут замеры: Андрей Травников поручил проверить концетрацию мышьяка в Кировском районе
Без одежды по льду: новосибирец устроил откровенную фотосессию на замерзшем водохранилище
Они скоро встретятся: новосибирцы нашли сестру, которую в детстве родственники выбросили в подъезд