«Уехала в санаторий»: сибиряк убил маму, а родственникам сказал, что она на лечении
Убийство случилось в частном доме по улице 2-ая Ольховская в Новосибирске. 36-летний мужчина поссорившись с матерью забил ее до смерти. Это случилось 1 мая прошлого года. Чтобы скрыть тело, сын вырыл яму в доме, спрятал убитую и забетонировал это место. Родственники начали искать 63-летнюю женщину, но сын их успокоил, сказав, что мама уехала в санаторий на длительное лечение.
— 1 апреля 2019 года сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено место сокрытия тела потерпевшей, а подозреваемый в совершении преступления задержан, — сообщают в следственном управлении Новосибирской области.
Следствие проводит все необходимые экспертизы, в скором времени сына должны взять под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU