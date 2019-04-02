Украли деньги и плеер: грабители напали на новосибирца, когда он ждал электричку

СЕГОДНЯ 08:24 2019-04-02T08:24:57+03:00

Если эти жулики напали и на вас, обращайтесь в полицию. Фото: Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Полицейские уже предъявили жуликам обвинение в грабеже

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На днях за помощью к полицейским обратился 27-летний новосибирец: парня ограбили, пока он ждал электричку на станции «Восточная».

-Двое молодых людей подошли к нему, началась потасовка, - рассказывают в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. – Нападавшие несколько раз ударили новосибирца и украли его вещи - МР3-плеер, наушники и деньги. Ущерб составил более пяти тысяч рублей.

Полицейским быстро удалось поймать жуликов: ими оказались ранее судимые жители Тогучинского района в возрасте 23 и 26 лет.

- Все украденные ими вещи уже вернули владельцу, - продолжают в ведомстве.

Нападавшим уже предъявили обвинение по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

А полицейские просят всех, кто мог пострадать от действий этих грабителей, обратиться по тел. (383) 338-24-61.

ИСТОЧНИК KP.RU