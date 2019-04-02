Попали под санкции: таможенники не пустили в Новосибирск польские яблоки

СЕГОДНЯ 07:21 2019-04-02T07:21:15+03:00

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Новосибирские таможенники вскрыли аферу, которую жулики пытались провернуть на границе с Казахстаном. Суть ее была такова: выдать более двух тонн польских яблок, которые из-за санкций запрещено ввозить в Россию, за разрешенные казахстанские. Но у мошенников ничего не вышло.

- Во время проверки под этикетками на коробках с яблоками сотрудники контролирующих ведомств обнаружили обрывки других этикеток, на которых была надпись «Польша», - пояснили в Новосибирской таможне. – А согласно постановлению Правительства РФ от 7 августа 2014 года № 778 ввоз яблок из Польши на территорию России запрещен.

Все санкционные яблоки были уничтожены. Как оказалось, это уже вторая партия санкционных товаров, которую удалось обнаружить таможенникам. В минувшем 2018 году таких партий было семь.

ИСТОЧНИК KP.RU