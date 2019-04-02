2019-04-02T06:44:36+03:00
Общество

Грейте в чайниках: в Новосибирске больше 140 домов остались без горячей воды

Под отключения попали также две школы, больница и детский сад
Татьяна СОЛОВОВА
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Горячая вода у сибиряков появится вечером.Горячая вода у сибиряков появится вечером.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Неприятное коммунальное известие ждало сибиряков с самого утра вторника, 2 апреля: в Новосибирске отключили горячую воду в 144 зданиях сразу в пяти районах Новосибирска – Калининском, Центральном, Заельцовском, Железнодорожном и Ленинском. Под отключения попали не только жилые дома, но и больница, детский сад и две школы.

- Причины одни и те же – неисправность трубопровода, - коротко объяснили корреспондентам «Комсомолки» в «Сибирской генерирующей компании».

Одно из самых массовых отключений произошло в Ленинском районе: коммунальщики проводят работы на улице Станиславского. Там, согласно данным портала «Мой Новосибирск», все работы планирую закончить сегодня к 23.55. В Калинском районе, где тоже много домов без горячей воды, коммунальщики обещают управиться раньше – к 17.00. А в Центральном и вовсе «тепленькая» будет к 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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