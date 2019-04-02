2019-04-02T06:08:06+03:00
Общество

Проведут замеры: Андрей Травников поручил проверить концетрацию мышьяка в Кировском районе

Такое заявление губернатор Новосибирской области сделал на оперативном совещании
Татьяна СОЛОВОВА
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Андрей Травников поручил спасателям и Роспотребнадзору провести проверку.Андрей Травников поручил спасателям и Роспотребнадзору провести проверку.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Тревогу в этой истории первыми забили местные жители и СМИ: новосибирцы боятся, что их здоровью может навредить опасное вещество – мышьяк.

Сибиряки уверяют, что раньше недалеко от Бугринской рощи находился овраг, в который сбрасывали отходы оловокомбината. Но когда в этом районе строили очередную многоэтажку, могильник случайно вскрыли и произошел выброс мышьяка.

На оперативном совещании, которое провел губернатор Новосибирской области, этот вопрос тоже обсуждался.

- Было сообщение о повышенной концентрации мышьяка в Кировском районе, в одном из микрорайонов. Просьба подключиться с Роспотребнадзором, МЧС и провести замеры, - заявил Андрей Травников. - Если действительно превышение имеется, надо проводить работы.

«Комсомольская правда» обязательно расскажет о результатах проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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