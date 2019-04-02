Проведут замеры: Андрей Травников поручил проверить концетрацию мышьяка в Кировском районе
Тревогу в этой истории первыми забили местные жители и СМИ: новосибирцы боятся, что их здоровью может навредить опасное вещество – мышьяк.
Сибиряки уверяют, что раньше недалеко от Бугринской рощи находился овраг, в который сбрасывали отходы оловокомбината. Но когда в этом районе строили очередную многоэтажку, могильник случайно вскрыли и произошел выброс мышьяка.
На оперативном совещании, которое провел губернатор Новосибирской области, этот вопрос тоже обсуждался.
- Было сообщение о повышенной концентрации мышьяка в Кировском районе, в одном из микрорайонов. Просьба подключиться с Роспотребнадзором, МЧС и провести замеры, - заявил Андрей Травников. - Если действительно превышение имеется, надо проводить работы.
«Комсомольская правда» обязательно расскажет о результатах проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU