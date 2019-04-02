Без одежды по льду: новосибирец устроил откровенную фотосессию на замерзшем водохранилище

СЕГОДНЯ 05:28 2019-04-02T05:33:28+03:00

Михаил Решетников уверяет: было тепло, и его модель не простудилась

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Новосибирский фотограф Михаил Решетников любит подразнить своих поклонников откровенными снимками. А на днях сибиряк выложил в своем «Инстаграме» фото не только пикантное, но и экстремальное: девушка в одной лишь прозрачной ткани на бедрах позировала на льду.

- Сами съемки проходили на Обском водохранилище: было достаточно тепло, так что моя модель замерзнуть просто не успела, - рассказывает Михаил. – Зато кадры на льду получились очень красивыми.

- А не боялись, что лед может треснуть?

- Нет, мы были на безопасном участке, - объясняет сибиряк. – Четко проверяли, чтобы лед был без трещин, белым.

- А что вы сказали бы критикам, которые считают такие снимки слишком откровенными?

- Я, если честно, с подобной критикой не сталкивался ни разу. Меня поддерживают друзья и родные, - говорит Михаил.

ИСТОЧНИК KP.RU