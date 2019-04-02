Без одежды по льду: новосибирец устроил откровенную фотосессию на замерзшем водохранилище
Новосибирский фотограф Михаил Решетников любит подразнить своих поклонников откровенными снимками. А на днях сибиряк выложил в своем «Инстаграме» фото не только пикантное, но и экстремальное: девушка в одной лишь прозрачной ткани на бедрах позировала на льду.
- Сами съемки проходили на Обском водохранилище: было достаточно тепло, так что моя модель замерзнуть просто не успела, - рассказывает Михаил. – Зато кадры на льду получились очень красивыми.
- А не боялись, что лед может треснуть?
- Нет, мы были на безопасном участке, - объясняет сибиряк. – Четко проверяли, чтобы лед был без трещин, белым.
- А что вы сказали бы критикам, которые считают такие снимки слишком откровенными?
- Я, если честно, с подобной критикой не сталкивался ни разу. Меня поддерживают друзья и родные, - говорит Михаил.
ИСТОЧНИК KP.RU