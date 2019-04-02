2019-04-02T05:33:28+03:00
Общество

Без одежды по льду: новосибирец устроил откровенную фотосессию на замерзшем водохранилище

Михаил Решетников уверяет: было тепло, и его модель не простудилась
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Этот кадр МИхаил Решетников сделал на апрельском льду. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ.Этот кадр МИхаил Решетников сделал на апрельском льду. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ.
Изменить размер текста:

Новосибирский фотограф Михаил Решетников любит подразнить своих поклонников откровенными снимками. А на днях сибиряк выложил в своем «Инстаграме» фото не только пикантное, но и экстремальное: девушка в одной лишь прозрачной ткани на бедрах позировала на льду.

- Сами съемки проходили на Обском водохранилище: было достаточно тепло, так что моя модель замерзнуть просто не успела, - рассказывает Михаил. – Зато кадры на льду получились очень красивыми.

- А не боялись, что лед может треснуть?

- Нет, мы были на безопасном участке, - объясняет сибиряк. – Четко проверяли, чтобы лед был без трещин, белым.

- А что вы сказали бы критикам, которые считают такие снимки слишком откровенными?

- Я, если честно, с подобной критикой не сталкивался ни разу. Меня поддерживают друзья и родные, - говорит Михаил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Попали под санкции: таможенники не пустили в Новосибирск польские яблоки
Грейте в чайниках: в Новосибирске больше 140 домов остались без горячей воды
Проведут замеры: Андрей Травников поручил проверить концетрацию мышьяка в Кировском районе
Они скоро встретятся: новосибирцы нашли сестру, которую в детстве родственники выбросили в подъезд
Погода на день в Новосибирске: 2 апреля будет плюс 10 градусов
Усатый в каске станет сотрудником ХК «Сибирь»
Автор проекта Дворца бракосочетания: знаменитый архитектор умер в Новосибирске
Еле в кадр влез: манул после зимы до сих пор остается очень пушистым
Рожки да ножки: в черте города появился скотомогильник
Новосибирск попал в топ-3 самых популярных российских городов у иностранцев
Ананасовая голова: парень с необычной прической развеселил пассажиров метро
«Она пример того, как женщина может добиться феноменального результата»: в НГТУ учредят стипендию Наталии Филевой
«Была выдающимся энтузиастом своего дела»: губернатор Новосибирской области выразил соболезнования семье Наталии Филевой
«Саня, спокойно»: туриста из Новосибирска накрыло снегом в Шерегеше
«Никогда такого не было, и вот опять»: Бердск снова завонял из-за прорвавшейся трубы
«Для многих она была ярким маяком»: мэр Новосибирска выразил соболезнования семье погибшей совладелицы S7
Роковой полет: самолет, на котором разбилась совладелица S7 Наталия Филева, уже попадал в ЧП
«Дольше асфальта продержится»: новосибирцы «залатали» ямы на дороге у ЗАГСа вещами
Ковырялись, где не следует: за день спасатели дважды выезжали к новосибирцам, у которых неудачно застряли пальцы
Гашиш, кокаин, психотропные вещества: новосибирский спецназ повязал молодых наркоторговцев
Больничные клоуны ищут новичков в Новосибирске
«Речь спутана, глаза стеклянные» - следствие выяснило, как происходила потасовка инвалида с собакой и полицейского
«Посмотрела на Украинские Выборы, иду на мэра!» - глава новосибирского департамента культуры объявила об участии в избирательной кампании
Погода в Новосибирске на день: 1 апреля будет тепло, как в мае