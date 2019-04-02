Они скоро встретятся: новосибирцы нашли сестру, которую в детстве родственники выбросили в подъезд

СЕГОДНЯ 04:08 2019-04-02T04:08:52+03:00

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Сибирячка Алена Ефимова, когда начинала поиски двоюродной сестры, сама с трудом верила в то, что все у нее получится. Исходные данные были слишком скудны: в 1997 году после родов бабушка с дедушкой выбросили ее в подъезд в одном из домов на улице Учительской. Родственникам-наркоманам она была не нужна, а семья Алены просто не успела ее забрать. Так девочка оказалась у приемных родителей, и все ее следы потерялись. Алена знала лишь, что ее родного человека зовут Калерия.

Но сибирячка не сдавалась: стала писать в соцсетях Калериям с подходящим годом рождения, и у нее получилось найти свою родственницу.

- Оказывается, моя сестра живет на Украине: ее очень любят в приемной семье, она ждет ребенка, - рассказывает Алена. – Пока с ней общаюсь только я, но уже показала фотографии своей семьи и ее родного брата – Дмитрия.

Увидятся сестры уже совсем скоро: Алена собирается летом приехать в гости к Калерии.

ИСТОЧНИК KP.RU