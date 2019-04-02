2019-04-02T03:26:33+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 2 апреля будет плюс 10 градусов

Синоптики обещают солнечный день без осадков
Татьяна СОЛОВОВА
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В Новосибирске будет по-весеннему тепло.В Новосибирске будет по-весеннему тепло.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Во вторник, 2 апреля, погода порадует новосибирцев: будет не только по-весеннему тепло, но и солнечно. Метеорологи прогнозируют лишь небольшую облачность.

- Днем в Новосибирской области будет плюс 5 - плюс 10 градусов (непосредственно в Новосибирске - плюс 8 - плюс 10 градусов), ночью похолодает до минус 2 - минус 7 градусов (в Новосибирске - до минус 1 градуса), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Небольшой дождь возможен только в северных районах, ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду.

На «Яндексе» прогноз такой же: днем воздух прогреется до плюс 10 градусов, ночью похолодает до минус 1 градуса. На «Гисметео» обещают еще более теплый день: по данным портала, днем столбик термометра покажет плюс 11 градусов, ночью – минус 3 градуса.

На среду, 3 апреля, прогноз у синоптиков по-прохладнее: днем будет плюс 6 - плюс 8 градусов, ночью - минус 1 - минус 3 градуса. ПРи этом возможен мокрый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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