2019-04-01T15:50:14+03:00
Общество

Усатый в каске станет сотрудником ХК «Сибирь»

Клуб заключил контракт с болельщиком
Екатерина КОМЯКОВА
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Болельщик ХК "Сибирь" станет пиар-менеджером клуба.Болельщик ХК "Сибирь" станет пиар-менеджером клуба.Фото: Соцсети
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Известный болельщик хоккейной «Сибири» станет ее сотрудником. Дмитрий Казанцев известен многим по образу «Усатого в каске», имидж придуман им самим. Дмитрий неоднократно становился героем новостей, однажды он сделал снеговика, торчащего из люка его авто, а в прошлом году покрасил многоэтажный дом в цвета любимой команды. Видимо, заслуги Дмитрия не остались незамеченными, и ему было предложено сотрудничество на официальной уровне.

— Дмитрий Васильевич Казанцев станет пиар-менеджером клуба в сезоне 2019 — 2020 годов, — сообщает портал Континентальной хоккейной лиги. — Как сообщил в телефонном разговоре генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский, были достигнуты договоренности сроком на 1 год. Сумма контракта не разглашается.

Как рассказывает Дмитрий, в скором времени в Новосибирске появится второй дом, покрашенный в сине-бело-голубые цвета. Он будет расположен рядом с мэрией города.

Дмитрий Казанцев в августе прошлого года создал в соцсетях свою группу болельщиков «Сибири». На данный момент в ней более 6 тысяч участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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