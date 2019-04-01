Автор проекта Дворца бракосочетания: знаменитый архитектор умер в Новосибирске
Сегодня в соцсетях появилась информация о смерти знаменитого архитектора из Новосибирска. Александр Григорьевич Скоробогатько — автор множество зданий города.
— В том числе Дворца бракосочетаний, гостиницы «Октябрьская», крестильни и воскресной школы при храме Александра Невского, бывшего Новосибирского гуманитарного института на Советской, несостоявшегося театра Афанасьева на Серебренниковской и других зданий, — перечислил Александр Ложкин, советник мэра Новосибирска.
Дворец бракосочетания по проекту Александра Скоробогатько реконструировался в 80-х годах.
Отметим, что Александр Григорьевич также был соавтором памятника Тарасу Шевченко.
ИСТОЧНИК KP.RU