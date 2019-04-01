Автор проекта Дворца бракосочетания: знаменитый архитектор умер в Новосибирске

СЕГОДНЯ 14:45 2019-04-01T14:45:04+03:00

Дворец бракосочетания по проекту Александра Скоробогатько реконструировался в 80-х годах, позже здание вновь обновили. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Сегодня в соцсетях появилась информация о смерти знаменитого архитектора из Новосибирска. Александр Григорьевич Скоробогатько — автор множество зданий города.

— В том числе Дворца бракосочетаний, гостиницы «Октябрьская», крестильни и воскресной школы при храме Александра Невского, бывшего Новосибирского гуманитарного института на Советской, несостоявшегося театра Афанасьева на Серебренниковской и других зданий, — перечислил Александр Ложкин, советник мэра Новосибирска.

Дворец бракосочетания по проекту Александра Скоробогатько реконструировался в 80-х годах.

Отметим, что Александр Григорьевич также был соавтором памятника Тарасу Шевченко.

ИСТОЧНИК KP.RU