Еле в кадр влез: манул после зимы до сих пор остается очень пушистым

СЕГОДНЯ 14:13 2019-04-01T14:13:18+03:00

Манул предпочитает прятаться и наблюдать за гостями из укрытия. Фото: Владимир Шадрин

Новосибирцы ждут и гадают, будут ли в этом году манулята

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В Новосибирском зоопарке в воскресение прошел «День манула». Там организовали целый квест, посвященный этому гордому и независимому коту. Кстати, сейчас увидеть его достаточно проблематично.

Манул предпочитает прятаться и наблюдать за гостями из укрытия, а самому оставаться незаметным. Даже фотографам редко удается его запечатлеть.

— Пока фотографий немного. Весной-летом будет больше, — рассказал КП-Новосибирск Владимир Шадрин, фотограф.

Горожане тоже в ожидании более поздней весны и возможного появления манулят.

ИСТОЧНИК KP.RU