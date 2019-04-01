Еле в кадр влез: манул после зимы до сих пор остается очень пушистым
Новосибирцы ждут и гадают, будут ли в этом году манулята
Манул предпочитает прятаться и наблюдать за гостями из укрытия. Фото: Владимир Шадрин
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В Новосибирском зоопарке в воскресение прошел «День манула». Там организовали целый квест, посвященный этому гордому и независимому коту. Кстати, сейчас увидеть его достаточно проблематично.
Манул предпочитает прятаться и наблюдать за гостями из укрытия, а самому оставаться незаметным. Даже фотографам редко удается его запечатлеть.
— Пока фотографий немного. Весной-летом будет больше, — рассказал КП-Новосибирск Владимир Шадрин, фотограф.
Горожане тоже в ожидании более поздней весны и возможного появления манулят.
ИСТОЧНИК KP.RU