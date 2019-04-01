2019-04-01T12:29:11+03:00
Общество

Рожки да ножки: в черте города появился скотомогильник

Местные жители уже начали чувствовать неприятные запахи
Екатерина КОМЯКОВА
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В районе бывшей барахолки стихийно образовался скотомогильник. Фото: vk.com/incident_nskВ районе бывшей барахолки стихийно образовался скотомогильник. Фото: vk.com/incident_nsk
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Свалку из останков животных за жилмассивом в районе бывшей барахолки обнаружил житель Новосибирска Константин Виноградов. Гулял с собакой и увидел на пустыре между многоэтажками и частным сектором большую кучу непонятного месива, оттуда же доносился жуткий запах гнили. Мужчина подошел ближе, сфотографировал: куча представляет собой останки разных домашних животных: копыта, рога, кишки…

— Жуткое зрелище, антисанитария. В 50 метрах от этого места есть киоск, где граждане ближнего зарубежья торгуют мясом, предполагаю, это все «добро» от них. Летом здесь, неподалеку пасли стадо баранов. В прошлом году мы тоже обнаруживали части животных, но не в таком количества, — говорит Константин.

Куча отходов находится за домом №40/2 по улице Высоцкого. Новосибирец уже позвонил в приемную мэрии, там его направили в СЭС.

— В СЭС тоже никакого конкретного ответа не дали. Тогда я в прокуратуру обратился. Ждем ответа, кто-то же должен это убрать,- говорит сибиряк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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