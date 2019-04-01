2019-04-01T11:25:06+03:00
Общество

Новосибирск попал в топ-3 самых популярных российских городов у иностранцев

При этом средний чек на перелет в Сибирь вырос на 75%
Виктория МИНАЕВА
Поделиться:
Одна из главных достопримечательностей Новосибирска - оперный театр, это самый большой театр в России.Одна из главных достопримечательностей Новосибирска - оперный театр, это самый большой театр в России.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Aviasales составил список самых популярных российских городов у иностранцев. Оказалось, что чаще всего авиабилеты покупают в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск, на четвертом и пятом месте — Краснодар и Екатеринбург.

В исследовании говорится, что в Россию стали летать чаще, спрос на билеты вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это несмотря на то, что цены на авиабилеты поднялись. Например, средний чек для иностранца за билет в Новосибирск вырос на 75% и составил чуть более 13 тысяч рублей, дороже билеты только в Москву, средний чек на полет в столицу вырос на 55% и составил около 15 тысяч рублей. А вот в Екатеринбург и Самару билеты подешевели на 11%, до 8 000 рублей и 10 900 рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ананасовая голова: парень с необычной прической развеселил пассажиров метро
«Она пример того, как женщина может добиться феноменального результата»: в НГТУ учредят стипендию Наталии Филевой
«Была выдающимся энтузиастом своего дела»: губернатор Новосибирской области выразил соболезнования семье Наталии Филевой
«Саня, спокойно»: туриста из Новосибирска накрыло снегом в Шерегеше
«Никогда такого не было, и вот опять»: Бердск снова завонял из-за прорвавшейся трубы
«Для многих она была ярким маяком»: мэр Новосибирска выразил соболезнования семье погибшей совладелицы S7
Роковой полет: самолет, на котором разбилась совладелица S7 Наталия Филева, уже попадал в ЧП
«Дольше асфальта продержится»: новосибирцы «залатали» ямы на дороге у ЗАГСа вещами
Ковырялись, где не следует: за день спасатели дважды выезжали к новосибирцам, у которых неудачно застряли пальцы
Гашиш, кокаин, психотропные вещества: новосибирский спецназ повязал молодых наркоторговцев
Больничные клоуны ищут новичков в Новосибирске
«Речь спутана, глаза стеклянные» - следствие выяснило, как происходила потасовка инвалида с собакой и полицейского
«Посмотрела на Украинские Выборы, иду на мэра!» - глава новосибирского департамента культуры объявила об участии в избирательной кампании
Погода в Новосибирске на день: 1 апреля будет тепло, как в мае