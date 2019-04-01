Новосибирск попал в топ-3 самых популярных российских городов у иностранцев

СЕГОДНЯ 11:25 2019-04-01T11:25:06+03:00

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Aviasales составил список самых популярных российских городов у иностранцев. Оказалось, что чаще всего авиабилеты покупают в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск, на четвертом и пятом месте — Краснодар и Екатеринбург.

В исследовании говорится, что в Россию стали летать чаще, спрос на билеты вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это несмотря на то, что цены на авиабилеты поднялись. Например, средний чек для иностранца за билет в Новосибирск вырос на 75% и составил чуть более 13 тысяч рублей, дороже билеты только в Москву, средний чек на полет в столицу вырос на 55% и составил около 15 тысяч рублей. А вот в Екатеринбург и Самару билеты подешевели на 11%, до 8 000 рублей и 10 900 рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU