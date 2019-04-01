Ананасовая голова: парень с необычной прической развеселил пассажиров метро

СЕГОДНЯ 11:02 2019-04-01T11:02:10+03:00

Его сфотографировали на телефон и выложили снимок в сеть

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В паблике «Мода новосибирского метро» появился очередной снимок человека с яркой внешностью. На этот раз пассажиры заметили паренька с дредами на голове. Такой прической уже давно никого не удивишь, но тут все дело в неожиданном хвостике на макушке.

— Ананасовая голова.

— Чума чубатая, — одобряют весенний образ сибиряка пользователи соцсетей.

Есть и другие отзывы, не лишенные сарказма:

— Несимметрично, перфекционист не оценит.

Тут же комментаторы пустились обсуждать ценник на дреды в новосибирских салонах красоты. Видимо, в ближайшее время на улицах города люди с такими прическами начнут появляться чаще.

Мода снимать и выкладывать наряды и образы людей в сеть появилась в Новосибирске не так давно. На этих выходных новосибирцы умилялись милому кошачьему принту на курточке сибирячки, а чуть раньше сфотографировали девушку с одеялом и подушкой в вагоне метро.

ИСТОЧНИК KP.RU