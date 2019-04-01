2019-04-01T11:02:10+03:00
Общество

Ананасовая голова: парень с необычной прической развеселил пассажиров метро

Его сфотографировали на телефон и выложили снимок в сеть
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Новосиберец сделал забавный хвостик на макушке и стал звездой соцсетей. Фото: vk.com/subwaynskНовосиберец сделал забавный хвостик на макушке и стал звездой соцсетей. Фото: vk.com/subwaynsk
Изменить размер текста:

В паблике «Мода новосибирского метро» появился очередной снимок человека с яркой внешностью. На этот раз пассажиры заметили паренька с дредами на голове. Такой прической уже давно никого не удивишь, но тут все дело в неожиданном хвостике на макушке.

— Ананасовая голова.

— Чума чубатая, — одобряют весенний образ сибиряка пользователи соцсетей.

Есть и другие отзывы, не лишенные сарказма:

— Несимметрично, перфекционист не оценит.

Тут же комментаторы пустились обсуждать ценник на дреды в новосибирских салонах красоты. Видимо, в ближайшее время на улицах города люди с такими прическами начнут появляться чаще.

Мода снимать и выкладывать наряды и образы людей в сеть появилась в Новосибирске не так давно. На этих выходных новосибирцы умилялись милому кошачьему принту на курточке сибирячки, а чуть раньше сфотографировали девушку с одеялом и подушкой в вагоне метро.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новосибирск попал в топ-3 самых популярных российских городов у иностранцев
«Она пример того, как женщина может добиться феноменального результата»: в НГТУ учредят стипендию Наталии Филевой
«Была выдающимся энтузиастом своего дела»: губернатор Новосибирской области выразил соболезнования семье Наталии Филевой
«Саня, спокойно»: туриста из Новосибирска накрыло снегом в Шерегеше
«Никогда такого не было, и вот опять»: Бердск снова завонял из-за прорвавшейся трубы
«Для многих она была ярким маяком»: мэр Новосибирска выразил соболезнования семье погибшей совладелицы S7
Роковой полет: самолет, на котором разбилась совладелица S7 Наталия Филева, уже попадал в ЧП
«Дольше асфальта продержится»: новосибирцы «залатали» ямы на дороге у ЗАГСа вещами
Ковырялись, где не следует: за день спасатели дважды выезжали к новосибирцам, у которых неудачно застряли пальцы
Гашиш, кокаин, психотропные вещества: новосибирский спецназ повязал молодых наркоторговцев
Больничные клоуны ищут новичков в Новосибирске
«Речь спутана, глаза стеклянные» - следствие выяснило, как происходила потасовка инвалида с собакой и полицейского
«Посмотрела на Украинские Выборы, иду на мэра!» - глава новосибирского департамента культуры объявила об участии в избирательной кампании
Погода в Новосибирске на день: 1 апреля будет тепло, как в мае